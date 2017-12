"Le prometí a mi padre que ganaría la Copa del Mundo": Pelé recuerda su carrera deportiva

En una entrevista exclusiva a RT, la estrella brasileña ha repasado su carrera deportiva y ha contado algunos detalles sobre qué fue lo que más le sorprendió en su primer viaje al extranjero.

La leyenda del fútbol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ha hablado con RT sobre su vida y su carrera deportiva. En una entrevista exclusiva con el periodista Stan Collymore, el brasileño, de 77 años, ha relatado cómo juró a su padre que ganaría el premio más codiciado del fútbol después de verlo llorar tras el 'maracanazo' del Mundial de Brasil en 1950.

"Mi padre era un jugador de fútbol profesional en Bauru, la ciudad donde vivía". Pelé ha recordado que tenía solo 10 años cuando se disputó la Copa del Mundo de Brasil. Entonces, dice, creía que "Brasil era el mejor equipo de fútbol" y que su selección iba a ganar el Mundial y "sería campeona del mundo".

Entonces, vi a mi padre llorando. No entendí por qué lloraba, porque siempre me habían dicho que los hombres no lloran. Le dije: 'Papá, no llores. Ganaré la Copa del Mundo por ti, no llores' Pelé

Pero el 16 de julio ocurrió el desastre y la Canarinha cayó derrotada 2-1 ante Uruguay en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido era decisivo para definir el campeón del Mundial, y a Brasil le hubiera bastado solo un empate para llevarse el codiciado trofeo.

El exfutbolista ha afirmado que esa fue la primera vez en su vida que vio llorar a su padre. "Estaba en casa con otros jugadores para escuchar el partido, ya que entonces no teníamos tele. Entonces, vi a mi padre llorando. No entendí por qué lloraba, porque siempre me habían dicho que los hombres no lloran. Le dije 'Papá, no llores. Voy a ganar la Copa del Mundo por ti, no llores'", ha evocado Pelé.

Brasil, capital: Buenos Aires

Fiel a su promesa, solo ocho años después Pelé consiguió la Copa del Mundo en el Mundial de 1958 en Suecia. El exjugador ha aseverado que una de las cosas que más le sorprendió de ese viaje, el primero que hacía al extranjero, fue la ignorancia de los suecos: "Nadie sabía nada de Brasil", ha afirmado Pelé.

"Un reportero se me acercó y me preguntó a través de un intérprete qué tal estaba todo en Buenos Aires. Yo le dije: 'Escucha, Buenos Aires está en Argentina, no en Brasil'. Estaba muy enojado. En Suecia no sabían dónde estaba Brasil, confundían Brasil con Uruguay y Paraguay", ha recordado.

Sobre los rumores que afirman que se le impidió fichar por un club europeo, Pelé admitió que recibió propuestas de varios clubes, entre ellos el Real Madrid español y el Manchester United inglés, pero que siempre se sintió "cómodo" jugando en su país natal, donde pasó casi 20 años en el Santos.

"Rusia 2018 será muy importante para nosotros"

Debido a su avanzada edad, en los últimos años Pelé ha frecuentado con menos asiduidad los eventos futbolísticos, aunque el pasado 1 de diciembre viajó a Moscú para asistir al sorteo final de la Copa Mundial Rusia 2018. Durante la ceremonia se fotografió con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con otra leyenda del fútbol, el argentino Diego Armando Maradona.

Sobre las posibilidades que tiene Brasil de ganar en Mundial del próximo verano, Pelé ha contestado que apoyará a su selección, cuya victoria es "muy importante" para él. "Creo que Rusia 2018 será muy importante para nosotros, quisiera quedarme en casa para ver este Mundial. Y si Dios escucha lo que voy a decir, por lo menos Brasil en la final estaría bien", ha remarcado Pelé.

La carrera profesional de Pelé en la cancha duró más que 20 años, durante los cuales marcó más de 1.000 goles y jugó en algunos de los mejores combinados brasileños de la historia. Su larga lista de honores incluye tres Copas del Mundo, las obtenidas en Suecia en 1958, Chile en 1962 y México en 1970.