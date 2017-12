Propietarios del iPhone X descubren otro fallo de ese teléfono inteligente

Quienes poseen un teléfono iPhone X han descubierto que el reconocimiento facial Face ID no está disponible como método de autenticación para la función 'Ask to Buy' ('Pregunta para comprar', en inglés), una herramienta que permite que a los padres aprobar las compras y descargas que realizan sus hijos a través de sus dispositivos iOS, informa el portal Ars Technica.

'Ask to Buy' funciona sin problemas en las versiones anteriores de iPhone, dotadas de Touch ID. Sin embargo, los aparatos de última generación de Apple no permiten que los usuarios aprueben intentos de compras o descargas pendientes solo con escanear el rostro del dueño.

Los propietarios de estos iPhone X se sienten frustrados porque un adulto debe ingresar la contraseña completa de su cuenta de Apple cada vez que sus familiares intentan comprar algo.