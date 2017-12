"Me duele tanto": La campeona paralímpica Marieke Vervoort se someterá a la eutanasia

Marieke Vervoort, campeona de carreras en sillas de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, ha anunciado que está preparada para someterse a una eutanasia debido a su sufrimiento constante, informa The Telegraph.

El cuerpo de Vervoort está paralizado hasta el pecho y sus dedos cada vez la obedecen peor. "No quiero sufrir más. Es demasiado duro. Me estoy deprimiendo cada vez más. Nunca he experimentado esos sentimientos. Estoy llorando mucho", confiesa.

Esta deportista belga padece frecuentes espasmos y su neurólogo asegura que no son ataques epilépticos, sino que su cuerpo "grita que ya no puede más". "Tengo un corazón muy fuerte, pero el tratamiento no da más resultados" y "me duele demasiado": "Es suficiente", concluye esta mujer.

Eutanasia planeada

Marieke Vervoort sufre una enfermedad muscular incurable y, poco antes de participar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, se supo que deseaba terminar con su vida después de ese evento.

Posteriormente, explicó que firmó los documentos para su eutanasia en 2008 y "los usaré, pero no sé cuándo".

En Bélgica, ese procedimiento es legal desde 2002.