Un confidente de Trump aporta pruebas sobre la conspiración del Gabinete para apartar al presidente

Roger Stone, asesor, consultor, estratega político y confidente del presidente Donald Trump, asegura tener pruebas de que los miembros del Gabinete habrían hablado de la posibilidad del uso de la enmienda XXV a la Constitución de los Estados Unidos para apartar al presidente Trump de su cargo.

"Tengo fuentes", asegura Stone sobre el particular durante una entrevista con el canal C-SPAN. En este sentido, Stone añade que existe una discusión dentro y fuera de Gabinete, si bien no puede revelar estas fuentes. "No es la teoría de la conspiración. Hay miembros del Gabinete que habían tenido esta discusión", subraya.

"Hay un plan en marcha que es más amplio que el Gabinete. La enmienda XXV a la Constitución requiere una mayoría del Gabinete y el vicepresidente [para apartar al presidente]", explica el político estadounidense.

La vigésimo quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos versa sobre la sucesión del presidente de EE.UU., y establece la posibilidad de declarar al presidente de turno como incapacitado para seguir en el cargo.

Sin embargo, Roger Stone no cree que sea posible conseguir este objetivo hoy en día tras la "histórica" reducción fiscal de Trump y con la "desintegración de la credibilidad de la investigación de [Robert] Mueller", el fiscal que encabeza la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU.

"Siempre he pensado que es el plan B para el duopolio de dos partidos que han colocado el país al borde de la ruina", señala Roger Stone.