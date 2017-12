VIDEO: Desgarradora pobreza y miles de vagabundos en el corazón de Los Ángeles

Calles repletas de precarios refugios improvisados donde viven miles de personas sin hogar, rodeados de montañas de basura y miseria. No se trata de un país africano devastado por la pobreza ni de una favela. Tampoco de una villa de emergencia. Es el barrio conocido como Skid Row, en el corazón de Los Ángeles, la capital financiera de California, el estado con el mayor PBI de EE.UU.

Un video grabado por una cámara frontal de un automóvil que recorrió ese barrio marginal californiano muestra la triste realidad de las 20.000 personas que viven en sus calles.

Las imágenes fueron publicadas este 26 de diciembre, apenas un día después de la Navidad, pero en Skid Row no se percibe ni el menor rastro de ambiente festivo.

Su paisaje urbano consiste en un monótono escenario de tiendas y lonas tendidas a lo largo de la vía pública, donde viven familias enteras con sus niños e incluso discapacitados en sillas de ruedas, en medio de la suciedad, bolsas, papeles y desperdicios.

El video, de poco menos de tres minutos de duración, fue inicialmente compartido a través de Instagram y, posteriormente, subido a LiveLeak. "Tras conducir por el barrio, es evidente que muchos de sus habitantes padecen problemas mentales y de salud", reza la descripción del portal.

A pesar del trabajo de las ONG, las precarias condiciones de este barrio obligan a sus habitantes a vivir en catastróficas condiciones de higiene. En este sentido, un informe presentado este junio y titulado 'Sin lugar adonde ir' ('No Place to Go'), sostiene que hay apenas 9 baños públicos por cada 2.000 personas sin hogar en Skid Row. Solo unos pocos logran acceder a los refugios y raciones de comida ofrecidos por las misiones de caridad.