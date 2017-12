Trump: Ganaré en 2020 porque "los medios se derrumbarían" sin mí como presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sus esperanzas en conseguir un segundo mandato como presidente gracias a los medios de comunicación, alegando que estos lo ayudarán a ganar, ya que sus audiencias bajarían dramáticamente sin su presencia en la Casa Blanca.

Trump, quien ha estado involucrado en una interminable guerra contra buena parte de los principales medios de su país, aseveró durante una entrevista con The New York Times que, a la larga, la prensa lo cubrirá más favorablemente por una simple razón: los medios de comunicación se benefician del interés del público en su Presidencia.

"Otra razón por la que voy a ganar otros cuatro años es porque los periódicos, la televisión y todos los medios de comunicación se derrumbarían si no estoy ahí, porque, sin mí, sus índices de audiencia terminarían por los suelos", aseguró el líder estadounidense.

Además, Trump insistió en que si no logra ser reelegido, el propio New York Times no sería simplemente un diario "en declive", sino directamente uno "fallido".

"Básicamente, tienen que dejarme ganar", afirmó el mandatario, agregando que "probablemente seis meses antes de las elecciones, empezarán a quererme".

"Noticias falsas"

Las noticias sobre los primeros 60 días en el cargo del presidente Trump ofrecieron "valoraciones mucho más negativas que en cualquiera de las administraciones anteriores", reveló a principios de esta semana el Centro de Investigación Pew en un estudio.

El mandatrio ha sido durante mucho tiempo un crítico feroz de los principales medios de comunicación estadounidenses, a los que acusó de tratar de socavar su imagen durante y después de las elecciones. En múltiples ocasiones, catalogó a varios de ellos, incluidos The Washington Post, The New York Times y la cadena CNN, de "noticias falsas".