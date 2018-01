"Algo no calza": sospechas de homicidio toman fuerza en torno a la joven devorada por sus perros

El misterio en torno a la dantesca muerte de la estadounidense Bethany Lynn Stephens a causa de un brutal ataque de sus mascotas ha obligado a la Policía a pronunciarse de nuevo en torno al caso, revelando más detalles con los que pretende dar fin a las especulaciones. Sin embargo, algunos se niegan a creer el parte oficial y temen que un maniaco homicida ande suelto.

El cuerpo de la joven fue hallado a mediados de diciembre en una remota zona de Virginia, EE.UU., por el alguacil del condado de Goochland, Jim Agnew. El oficial y otros agentes encontraron el cadáver desnudo por completo —vistiendo solamente una bota y sin uno de sus senos— y presenciaron cómo lo devoraban dos perros pitbull, que fueron sacrificados luego de que la Policía descartara que se tratara de un homicidio.

Ahora, la oficina del alguacil, citada por News, ha revelado los resultados de la necropsia de los perros y anunció el hallazgo de cabello humano "de color claro y ondulado" —de apariencia similar al de Stephens— en las heces de los animales. Sin embargo, Tori Trent, entrenadora de canes y amiga de la joven, apunta a que la versión del ataque canino en realidad esconde al verdadero asesino de Stephens.

"Las cosas no calzan de acuerdo con el comportamiento e instinto canino, sin mencionar que conozco personalmente a estos perros desde el día en que nacieron", aseveró Trent a través de Facebook. "Hay más en este caso, incluyendo una posible amenaza de muerte contra Bethany solo unos días antes. ¡Exigimos una verdadera investigación sobre lo que sucedió!", agregó.

Por otro lado, a pesar de que no se detectaron signos de ataque sexual, el hecho de que el cadáver fuera encontrado desnudo y mutilado ha aumentado los temores de que un maníaco homicida pueda andar suelto en la comunidad, según informa Mirror. Agnew confirmó que la Policía estaba al tanto de una persona que era considerada como una amenaza para Stephens, pero fue descartada por "no encajar con esta narrativa particular".

El alguacil subrayó que los animales recientemente habían estado expuestos a estrés y aislamiento, y que por naturaleza están predispuestos a estos ataques. "No quiero desacreditar a ninguna raza en particular, pero si investigan encontrarán que muchos de estos ataques se perpetúan con pitbulls", añadió, precisando que los análisis toxicológicos de Stephens estarán listos dentro de 90 días.