Argentina: Los celulares podrían revelar nuevos detalles del asesinato de un joven por su exnovia

La Fiscalía de Argentina sigue recabando datos sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo, de 20 años, a manos de su exnovia Nahir Galarza, de 19. La joven le propinó supuestamente dos tiros -uno por la espalda y uno en la cabeza- la madrugada del viernes 29 de diciembre, dejándolo moribundo en una calle de Gualeguaychú, el municipio argentino donde ocurrieron los hechos.

Mientras que Galarza se encontraba ingresada en el ala de Psiquiatría del Hospital Centenario, el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, aseguró que tenía evidencias suficientes sobre la autoría del crimen por parte de Nahir Galarza, además de su autoinculpación, que sucedió la noche del mismo viernes.

"Tengo el arma, tengo registro fílmico de una salida de ella a un par de cuadras", afirmó el fiscal, "gente que la vio salir, el remisero que vio dos personas, gente que me confirma que antes de que sucediera el hecho la persona que estuvo con la víctima fue ella" continúa Rondoni Caffa. "Tengo un círculo que me permite decir que estoy ante la autora, aunque la confesión no relega pruebas".

Además, anunció a Infobae que en los próximos días se analizarán los teléfonos móviles de la víctima y la acusada: "dentro de las comunicaciones que han tenido ellos podría estar el móvil por el cual se produjo el hecho". Aunque avisó de que este análisis podría tardar unos días, este podría aportar la prueba del tipo de relación que mantenían.

El punto de aclarar el tipo de relación que tenían es muy importante. Si se descubriera que la relación aún continuaba, se trataría de un tipo agravado que podría conllevar cadena perpetua. Hasta la fecha, la causa está denominada como "homicidio doblemente calificado".

Padre de la joven: "Mi hija no es un monstruo"

Marcelo Galarza es policía local y es el padre de Nahir Galarza. La joven utilizó el arma reglamentaria de su progenitor para asesinar presuntamente a su novio. Después volvió a colocarla en su lugar, de tal manera que su padre llegó a utilizarla en su siguiente ronda.

Marcelo Galarza ha atendido a los medios de comunicación y en declaraciones a TN aseguró que la joven siempre estuvo "a derecho" y que "no es nada de lo que se cree". También aseguró que su hija fue víctima de violencia de género, "el chico nunca hablaba con nosotros y hay testimonios de que la golpeaba".

"Era continuamente hostigada" continuó, mientras recordaba un episodio en que su hija tenía que asistir a un examen y 15 minutos antes tuvo cien llamadas de teléfono. También recordó otro momento en el que la encontraron "muy golpeada", ella dijo que se cayó por las escaleras, "pero después nos enteramos que le pegó".

#JusticiaporFernando: Gualeguaychú salió a la calle

Más de 1.000 vecinos del municipio argentino salieron a la calle el 1 de enero a las 21 horas para protestar por el crimen. El motivo principal de la protesta es que consideran que el trato que ha tenido la acusada desde su detención ha sido privilegiado. La joven tras autoinculparse por la muerte de su expareja fue ingresada en Psiquiatría del Hospital Centenario debido a que entró en estado de shock tras su confesión.

Las 200 personas inicialmente convocadas, que acabaron siendo casi 1.000 durante su marcha hasta los tribunales, exigían que se ingresara a la acusada en una cárcel común.

El padre de la víctima, Gustavo Pastorizzo, tomó la palabra para agradecer a los presentes su apoyo y se quejó de que la supuesta homicida estuviera en un hospital en estado de shock, un estado que no tuvo cuando "le pegó dos tiros, cuando se bañó, cuando se acostó y cuando se puso a postear en las redes sociales", recogía el periódico local El Día.

Las reclamaciones de Pastorizzo fueron atendidas directamente por el fiscal que lleva la causa. Ante la multitud explicó que la ubicación de la detenida dependía de un pedido médico y que en cuanto estuviera estabilizada se procedería a su traslado: "No queremos que ella cometa un atentado contra ella misma, sino que nuestra intención es que cumpla lo que tenga que cumplir, que cumpla una condena".

La petición de los manifestantes fue finalmente atendida en el día de hoy. Tras considerar el personal sanitario que la joven ya se encontraba estabilizada, ha sido trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer, una vez que se ha desestimado el riesgo de que se haga daño a sí misma, como confirma el mismo periódico local.