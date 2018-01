"Generaciones destruidas": la guerra desapercibida arruina el futuro de los jóvenes yemeníes

Una periodista italiana que viajó a Yemen para conocer su cultura, arquitectura y tradiciones alerta que el actual conflicto que vive el país no solo está matando a miles de personas, sino que también destruye a varias generaciones futuras.

"Lamentablemente, lo que está sucediendo ahora es algo que arruinará generaciones. No solo aquellos que tienen 20 o 30 años, sino también aquellos que tienen alrededor de 15 años están obligados a participar en la guerra, a combatir en primera línea. Todas sus esperanzas están destruidas, y no ven ningún futuro", dijo a RT Laura Silvia Battaglia, autora de la novela gráfica 'La novia yemení', ('La sposa yemenita' en italiano).

La vida cotidiana en ese país devastado por la guerra es "muy difícil" por la dificultad de conseguir alimentos y por la propagación del cólera y muchas otras enfermedades, pero también a causa del "bombardeo de la coalición [saudita] por un lado y los enfrentamientos entre milicias, por el otro".

"Yemen está muriendo porque esta no es una guerra rápida, sino que se desarrolló de tal manera que la gente se encuentra en estado de asedio. Si no mueren por las bombas o en enfrentamientos, mueren a causa del cólera, la desnutrición o porque no tienen acceso a comida o a agua de calidad", lamentó la periodista y escritora.

"La ONU quiere mantenerse al margen"

Battaglia señala que el conflicto en Yemen es uno de los acontecimientos actuales que captan menos la atención de los medios. Los periodistas extranjeros tienen un acceso muy limitado a Yemen, y los reporteros locales generalmente son parciales hacia las diversas partes del conflicto. La comunidad internacional, y la ONU en particular, tampoco han tomado una posición decisiva en la guerra de Yemen.



"La ONU quiere mantenerse al margen y no tener una visión más profunda de este conflicto. Alguien tiene que actuar", indica la periodista, que viajó por primera vez a la capital yemení, Saná, en 2012 para estudiar árabe y quedó impresionada por su cultura, su arquitectura y su gente.

Un país "fascinante"

Cuando volvió a Italia, Battaglia empezó a trabajar en un libro en asociación con la dibujante Paola Cannatella, y en 2016 publicó su novela gráfica 'La novia yemení', basada en su experiencia personal en el país árabe y entrevistas con sus ciudadanos.

La historia ilustrada muestran tanto la vida cotidiana en Yemen a comienzos del siglo XXI y sus tradiciones y cultura como los horrores actuales que vive su población: el terrorismo, la trata de niños, el secuestro de extranjeros, los matrimonios infantiles, las drogas y el extremismo.

La escritora busca que los lectores se interesen, un país que describe como "fascinante". Algunas personas "ni siquiera saben exactamente dónde está en el mapa. (...) Quienes han oído a hablar de Yemen mayoritariamente lo asocian con la guerra y el terrorismo, y tienen la idea de que es un país muy peligroso y terrible. Queríamos contar también historias positivas en este libro, sobre las tradiciones de Yemen, como la del matrimonio", relató Battaglia.