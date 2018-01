La directora de RT: "Toda la nación rusa amaba a EE.UU. y nos perdieron en un minuto"

La directora del grupo RT, Margarita Simonián, ha concedido una entrevista a la presentadora Lesley Stahl en el programa '60 Minutes' del canal estadounidense CBS. En esa charla, ha abordado las acusaciones sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las dificultades que afronta la cadena en ese país y las relaciones entre Moscú y Washington, entre otras cuestiones.

Margarita Simonián ha denunciado la presión que sufre RT en EE.UU. —donde esa compañía tuvo que registrarse como agente extranjero—, ha lamentado que estén "destruyendo nuestra reputación", ha puesto sobre la mesa si Rusia "debería hacer lo mismo con los medios de comunicación estadounidenses" y se ha preguntado qué sucedió con un país que "siempre nos dijo que la diferencia de opinión es buena".

Cuando Stahl ha indicado que si en EE.UU. "te registras como agente extranjero aún estás protegido por la Primera Enmienda y no hay censura", Simonián ha objetado que eso no es cierto porque, de hecho, "no muchas personas quisieran trabajar como agentes extranjeros".

Al respecto, la directora de RT ha comparado situaciones: cuando suceda "exactamente lo mismo" con los medios estadounidenses en Rusia, "veremos cuántas personas seguirán trabajando" para ellos en ese país, debido a que Moscú ya ha anunciado que tomará represalias por las acciones de Washington.

Respecto a las acusaciones sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses y el supuesto papel de RT en esa campaña, Margarita Simonián ha reiterado que esa cadena no ha hecho "nada ilegal" ni está involucrada en ninguna actividad "turbia" o "extraña".

Después de que Lesley Stahl haya apuntado que las agencias de Inteligencia de EE.UU. manifiestan que sí hubo intervención rusa, Simonián ha declarado que "ustedes les creen" igual que "creían que había armas de destrucción masiva en Irak" y ha vaticinado que "en cinco años, sabrán que no fue así".

La directora de RT ha admitido que es posible que medios rusos expresaran su opinión en Twitter, Facebook o cualquier otra plataforma social, lo mismo que sus pares estadounidenses —"¿Es tan malo? ¿Es ilegal?"— y ha recordado que, mientras que medios británicos o franceses "apoyaron a Hillary [Clinton]" y no hubo "ningún problema con eso", cuando varios medios rusos apoyaron a Donald Trump algunos exclamaron "¡Dios mío!".

En el caso concreto de su compañía, Simonián ha destacado que "no apoyó a Trump", pero ha sugerido que, quizás, "nuestra culpa fue que RT tampoco apoyó a Hillary".

Durante su intervención, Margarita Simonián ha recordado que hubo un momento en que todo el pueblo ruso admiraba a EE.UU. En los años 90, ese país norteamericano "hacía lo que le daba la gana con Rusia", ya que los rusos "hacíamos todo lo que nos decían" y "estábamos ansiosos por hacer más y más".

Según su versión, "toda la nación rusa decía: 'Dígannos qué más podemos hacer para complacerles. Queremos ser como ustedes. Les amamos'".

En 1999, ese punto de vista cambió con los bombardeos de Yugoslavia, que Rusia consideró como algo "absolutamente injusto, escandaloso e ilegal" porque no contaron con la aprobación de la ONU: "Ese fue el final. En un minuto, en un día. Entonces nos perdieron, por desgracia", ha finalizado Margarita Simonián.