¿Por qué la oposición venezolana boicotea el 'petro'?

La oposición venezolana arremetió este martes contra el 'petro', la criptomoneda creada por el Presidente Nicolás Maduro, al declararlo "ilegal".

En una sesión de la Asamblea Nacional (AN), controlada por mayoría opositora, los voceros de la derecha defendieron las sanciones impuestas por EE.UU. contra Venezuela, instaron a los inversionistas extranjeros a no transar en 'petros' y se manifestaron dispuestos a desconocer esas operaciones, refiere El Universal.

Mientras la economía venezolana vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente, los adversarios de Maduro se oponen a la iniciativa que, al decir del gobierno bolivariano, permitirá a Caracas sortear el "bloqueo financiero" que le ha impedido al país hacer compras de medicinas y alimentos, según lo denunció recientemente el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. ¿A qué se debe esa actitud?

Valor político

El analista político Franco Vielma comentó a RT que la negativa de la oposición a respaldar el petro, a pesar de la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, no es sorpresiva, porque ese sector "siempre ha resultado políticamente más favorecido con los desmanes que ha sufrido el valor nominal y real del bolívar".

En particular, consideró que la declaración de "ilegalidad" de la criptodivisa venezolana tiene un objetivo claro: minar la confianza de los posibles inversionistas, recurriendo a "la alta sensibilidad de la comunidad de criptoactivos".

Un hombre cuenta bolívares en el centro de Caracas. Enero, 2018 / Marco Bello / Reuters

En eso coincide con el especialista informático Damián Fossi, quien precisó que la "jugada" de la oposición ha sido promover el miedo: "No es casual que hayan salido figuras a decir, sin pruebas, que el petro no sirve, o más de un vocero a meter miedo en las redes sociales".

"Tú podrás tener la moneda más transparente, confiable, respaldada en oro, pero si los medios dicen que es una estafa, la gente no pone un céntimo en ella", aseveró Fossi. Este martes, uno de los argumentos esgrimidos por los parlamentarios de oposición fue que no reconocerían las inversiones de nacionales o extranjeros que se transaran en petros.

"Cuando vuelva la democracia no se les garantizaría ese activo (...) Esto no es ninguna criptomoneda, es una venta a futuro de petróleo venezolano", sostuvo el diputado opositor Jorge Millán.

Hay un precedente

No es la primera vez que la oposición venezolana intenta obstaculizar las iniciativas en el ámbito económico que ha emprendido Maduro. El año pasado, recuerda Vielma, el entonces presidente de la AN, Julio Borges, envió cartas a bancos y entidades financieras para instarlos a no avalar el proceso de monetización de reservas de oro.

"También se dirigieron a entidades financieras advirtiendo que, en un eventual gobierno de la oposición, no sería reconocido ningún préstamo hecho a la República", precisó el analista político, quien estima que la apuesta final de los adversarios del chavismo es impedir la activación plena del petro "porque significa la entrada de ingresos al país por una vía no convencional y, por ende, una recuperación económica".

De hecho, uno de los diputados opositores calificó al petro de "trampa" y afirmó que le "saldrán al frente" para evitar su activación: "Esta Asamblea le dice al mundo que esa criptomoneda que quiere sacar el Gobierno es ilegal".

"Profunda ignorancia"

La noche de este martes, el superintendente de Criptomonedas y Actividades Conexas de Venezuela, Carlos Vargas, consideró que ese tipo de ataques contra el petro demuestra una "profunda ignorancia" sobre el mecanismo.

Según el funcionario, el activo le permitirá a los venezolanos "refugiarse de una invasión inducida". El analista William Castillo, por su parte, afirma que la reacción opositora tiene fines meramente electorales, en vista de los comicios presidenciales que se anuncian para este año.

Además, consideró risible el supuesto desconocimiento del Parlamento a la criptomoneda, porque se trata de operaciones privadas, que están fuera de las regulaciones convencionales: "¿Cómo no van a reconocer algo que no pueden controlar? Están dando un espectáculo patético: no hacen propuestas y se empeñan en sabotear la economía porque su único candidato es la guerra económica".

Nazareth Balbás