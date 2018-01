"Voy a morir": Un hombre arde en llamas tras ser gaseado y electrocutado con una táser en Francia

Las imágenes de un altercado entre un hombre herido y la Policía francesa capturan el momento en que aquél arde en llamas después de haber sido gaseado y disparado simultáneamente con una pistola eléctrica o táser.

El incidente fue capturado por la cámara corporal de uno de los oficiales involucrados en el hecho, ocurrido en París en julio de 2013, pero la grabación solo se difundió en las redes sociales esta semana.

El video muestra a un hombre negro sin camisa y visiblemente agitado, con uno de sus brazos cubiertos de sangre, enfrentándose a los agentes mientras insiste en que no ha hecho nada malo. Aunque el hombre no parece ser demasiado agresivo, se burla de los oficiales en repetidas ocasiones y se niega a obedecer cuando le piden que se detenga y se lleve las manos a la espalda.

"¿Acaso te he atacado? Quítame las manos de encima, no me toques, hijo de '…'. ¿Me vas a arrestar?", se le oye decir.

La Policía inicialmente trata de calmarlo: "No es necesario que tengas miedo, llama a una ambulancia, no te puedes quedar así". Sin embargo, cuando el hombre comienza a insultar a los oficiales, incitándolos a usar una pistola eléctrica, la paciencia de estos parece desgastarse. "Vamos a detenerlo por desacato a la autoridad", dice uno de ellos al agravarse la situación.

Poco después, uno de los oficiales golpea las piernas del hombre varias veces con un porra, mientras que otros dos le disparan gas lacrimógeno y una pistola paralizante al mismo tiempo. La combinación hace que el gas combustione y el hombre se prenda en llamas.

Luego, los oficiales lo tiran al piso en un intento de apagar el fuego. El registro de audio permite deducir que el incidente fue un accidente fortuito, no una acción deliberada de la Policía, ya que uno de los oficiales puede ser escuchado mientras grita: "¿Quién lo gaseó?", para de seguidas preguntarle al sospechoso si está bien. El hombre responde: "Me voy a morir".

No está claro lo que precedió al enfrentamiento y no se ha puesto a disposición mayor información sobre el caso. Se llevó a cabo una investigación interna, pero no se presentaron cargos ni se ha sancionado a los agentes implicados, informa un diario local.