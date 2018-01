España sigue rompiendo récords en turismo

Más de 82 millones de extranjeros visitaron España el año pasado, lo que equivale a un aumento del 8,9% respecto a 2016, según declaró el presidente español, Mariano Rajoy, durante la Cumbre de los Países del Sur de Europa en Roma, informa Europa Press.

El primer mandatario se basó en estimaciones elaboradas por el Ministerio de Energía y consideró que las cifras son "muy relevantes". No en vano, estos datos confirman que España no solo supera sus propios récords, si no que, por primera vez, superaría a EE.UU., a la espera del cierre oficial del 2017. De esta manera, se convertirá en el segundo país del mundo en número de turistas recibidos, solo superado por Francia.

Gracias a la creciente llegada de turistas, España también ha superado sus récords en ingresos de divisas vinculados al turismo. Según manifestó el Ministerio de Energía y Turismo en su comunicado, el gasto total de los extranjeros ascendió a 87.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,4% respecto a 2016.

Según las estimaciones, la cantidad de dinero promedio que desembolsa cada turista ronda los 1.061 euros, lo que equivale a un aumento del 3,1%. Otro indicador que los especialistas consideran alentador es el gasto por turista y día, que ascendió a 137 euros de media.

En cuando a los mercados emisores, los británicos siguen siendo quienes más visitan España. En los primeros 11 meses del año pasado, 18 millones de ellos visitaron el país, un 7% más que durante 2016.

Con un aporte de 16.604 millones de euros, los visitantes del Reino Unido son la principal fuente de ingresos del sector, según la encuesta de gasto turístico elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

A continuación se sitúa Alemania, con 11,4 millones de turistas, y Francia, con 6,7 millones.