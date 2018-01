El líder del UKIP deja a su novia por comentarios sobre "la semilla afroamericana" de Meghan Markle

El líder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), Henry Bolton, ha comunicado que se separa de su pareja, Jo Marney, por los comentarios racistas y ofensivos que esta hizo sobre Meghan Markle, la prometida del príncipe Enrique de Inglaterra, informa la cadena de televisión ITV.

Bolton, de 54 años, ha afirmado este lunes que el "lado romántico" de su relación con la modelo Marney, de 25, había terminado debido a las "terribles palabras" de la joven.

"La semilla afroamericana de Meghan manchará nuestra familia real" y allanará el camino "a un rey negro" hacia el trono británico, fueron los comentarios de Marney en un chat con un amigo.

"No defiendo, apoyo ni estoy de acuerdo con esos comentarios. Cuando vi esos comentarios, me horrorizaron", ha indicado el líder del UKIP, un partido de derechas y euroescéptico. Bolton ha aclarado, sin embargo, que no dimitirá como jefe del partido.

Tras conocerse estas declaraciones, la joven fue expulsada del UKIP de manera inmediata. Marney se disculpó por el "lenguaje chocante" que utilizó y afirmó que sus palabras habían sido sacadas de contexto.