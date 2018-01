Causa de la muerte de Dolores O'Riordan no podrá conocerse antes de abril

Las causas de la muerte repentina de la cantante irlandesa Dolores O'Riordan no se determinarán hasta que se concluyan "varias pruebas", según un médico forense de Londres. Por lo tanto, la investigación oficial de su muerte fue pospuesta hasta el 3 de abril.

La vocalista de la banda de rock The Cranberries falleció de una forma repentina e inexplicable en la habitación de un hotel londinense el pasado 15 de enero.

"Se ha realizado una autopsia y el tribunal espera los resultados devarias pruebas que se han encargado", recoge la revista People.

El cuerpo de la cantante, fallecida a los 46 años, será llevado a Irlanda y enterrado junto al de su padre en el cementerio de Caherelly, en el condado de Limerick, el próximo 23 de enero.

En 2014, la cantante concedió una entrevista reveladora al Belfast Telegraph, en la que explicaba que había sufrido abusos sexuales durante su infancia y que desde entonces se encontraba en recuperación. Aseguró que sufría de un "terrible autodesprecio", que se agravó por su acelerada carrera y que le habría provocado anorexia, depresión y pensamientos suicidas.

The Cranberries, agrupación formada en 1989 en la ciudad irlandesa de Limerick, alcanzó un gran éxito a mediados de la década de 1990 con su álbum debut, 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? ', hasta convertirse en una de las agrupaciones más importantes del país y vender millones de álbumes en todo el mundo.