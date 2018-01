"Cometí un delito que causó una muerte": Un desertor norcoreano confiesa un crimen

El soldado de Corea del Norte que escapó de su país en noviembre de 2017 confesó durante un interrogatorio de la agencia de espionaje de Corea del Sur que mató a un hombre antes de huir, informa el diario surcoreano Dong-A.

"Cometí un delito en Corea del Norte que causó una muerte", relató ese desertor, quien explicó que se llama Oh Chung-sung, según las declaraciones de un miembro no identificado de los servicios de Inteligencia surcoreanos. No obstante, todavía se desconocen los detalles de ese presunto crimen.

El Ministerio de Unificación surcoreano no confirmó esa información, aunque uno de sus portavoces manifestó en rueda de prensa que "la investigación todavía no se ha completado".

Si se demuestra que Oh fue el autor de un asesinato podría no recibir la protección de Corea del Sur, que no lo extraditaría a su país porque ambos vecinos no tienen un acuerdo al respecto.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre y fueron registrados por las cámaras de seguridad del Mando de Naciones Unidas, que grabaron todo el proceso: la carrera y la huida del desertor, así como la persecución de los guardias fronterizos.

Oh Chung-sung es uno de los 1.127 norcoreanos que cruzaron la frontera hacia Corea del Sur en 2017, la cifra más baja registrada por el Ministerio de Unificación surcoreano desde 2001.