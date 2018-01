Muere de cáncer la cantante y actriz Lari White

La cantante, productora y actriz estadounidense Lari White ha muerto tras una batalla contra un cáncer peritoneal, que se encontraba en estado avanzado. Ha fallecido este martes en un centro de cuidado paliativo en la ciudad de Nashville (Tennessee, EE.UU.) a los 52 años.

White fue diagnosticada con ese raro tipo de cáncer en septiembre del año pasado y desde entonces ha sufrido complicaciones.

Entre sus canciones más famosas están 'That's My Baby', 'Now I Know' y 'That's How You Know (When You're in Love)'. Como actriz, destacan su aparición en la película Náufrago (Cast Away, en inglés), de Robert Zemeckis. A lo largo de su carrera también fue coproductora de los álbumes de los cantantes Toby Keith (White Trash With Money, 2006), Billy Dean y Shawn Mullens.