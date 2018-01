Status 6, el dron submarino ruso armado con un "róbot-torpedo nuclear" que "causa pánico" en EE.UU.

"Desde hace meses, en el Pentágono reina un pánico ligero": la más reciente revisión de la postura nuclear de EE.UU. hace referencia "directa" a un nuevo invento ruso que puede superar los sistemas de defensa antimisiles norteamericanos, asegura la revista rusa Ekspert.

Se trata del 'dron submarino' Status 6. Este vehículo no tripulado que "sigue preocupando" a Washington es capaz de portar una carga nuclear autónoma —lo que se puede describir como "robot-torpedo nuclear"— de hasta 100 megatones, y en cuanto a velocidad podrá superar los 100 kilómetros por hora a profundidades de hasta un kilómetro. "La tarea principal de esta arma es causar un daño garantizado e inaceptable al territorio enemigo a través de la creación de zonas amplias de contaminación radiactiva, de tsunamis, etcétera", explica la revista.

El Status 6 sería capaz de atacar concentraciones de buques militares estadounidenses, aunque podría también tener otro uso posible: servir como un "banco de prueba" para otras tecnologías, opina el experto Robert Farley en un artículo para la revista estadounidense The National Interest. Farley se pregunta si el proyecto llegará a convertirse en "la máxima arma nuclear" o si se trata de "una idea vieja que no se muere", refiriéndose de esta manera al hecho de que "un torpedo nuclear fue –casi literalmente– lo primero que se le ocurrió crear a la URSS" en los tiempos de la Guerra Fría "para compensar el entonces masivo avance de EE.UU. en los sistemas de entrega".

En declaraciones a The National Interest, el exoficial de la Armada estadounidense Bryan Clark afirmó que "la principal preocupación para EE.UU. sería que el Status 6 pudiera eludir sus defensas de misiles balísticos". Manifestó además que "el problema sería cómo interceptarlo", dado que "EE.UU. aún no ha desplegado buenas armas o tecnologías para detener vehículos subacuáticos no tripulados".