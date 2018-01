Superarmas del futuro que 'cambiarán las reglas de juego' de las guerras

El desarrollo de nuevos tipos de armamentos no se detiene. Los científicos e ingenieros trabajan en crear nuevas clases de armas y equipos, mientras el público y la prensa siguen con interés sus éxitos. Así, el diario alemán Bild revisó una serie de proyectos actuales que podrían tener un impacto significativo en el desarrollo ulterior de los ejércitos y en el curso de los conflictos militares.

El periodista Niclas Renzel ha abarcado diferentes períodos, incluyendo el presente y el futuro previsible.

Los prometedores sistemas de armas por venir, su estado y desarrollo actual son el objeto de su revisión en el artículo titulado 'El láser invisible y el robot de combate inteligente: Las superarmas del futuro' ('Unsichtbare láser und Intelligente Kampfroboter: Die Superwaffen der Zukunft'), publicado el 13 de enero.

Robots con inteligencia artificial, tanques invisibles y láseres letales: la ciencia ficción puede hacerse realidad antes de lo esperado.

Ambas armas tienen un simple principio de acción y un diseño bastante sencillo.

El cañón de riel constituye un acelerador electromagnético que acelera un proyectil conductor de electricidad entre dos guías (rieles) de metal usando la llamada 'fuerza de Lorentz'. El campo electromagnético generado entre estas dos guías confiere al proyectil una velocidad inédita.

Tanto el cañón de riel como el de Gauss, que tiene un principio diferente de lanzamiento de munición, no usan cargas explosivas tradicionales, al contrario que la artillería existente actualmente.

La principal ventaja de estas armas es un alto rendimiento energético. Así, una munición disparada por un cañón de riel tiene una velocidad inicial cuatro veces mayor que los proyectiles de las piezas de artillería convencionales, que usan municiones lanzadas por pólvora.

El principal inconveniente de estas armas es su enorme consumo de energía: más de 25 megavatios por cada disparo, como en el caso del poderoso cañón de riel electromagnético desarrollado por encargo de la Marina de EE.UU, que dispara proyectiles de 11 kilogramos de peso a velocidades de más de 9.100 km/h.

Sin embargo, los desarrolladores de este proyecto creen que este tipo de armas "cambiarán las reglas del juego" de las futuras guerras.

Los láseres son un arma típica de la ciencia ficción: brillante, espectacular y destructiva.

Naturalmente, los ministerios de Defensa de varios países muestran un gran interés por este tipo de sistemas.

Varios sistemas láser han superado las pruebas en los polígonos militares en los últimos años. Por ejemplo, algunos vehículos blindados estadounidenses fueron equipados con láseres de combate experimentales. A día de hoy, el buque de asalto anfibio USS Ponce (AFSB-15) de la Marina de EE.UU está equipado con un cañón láser.

Un láser de combate puede afectar su objetivo de dos maneras. La primera es destruir el blanco con energía térmica. Por ejemplo, un prototipo de arma láser naval estadounidense pudo incendiar una lancha y destruir su motor.

La segunda forma de neutralizar un arma enemiga es afectar a sus sistemas optoelectrónicos, provocando daños o la destrucción de estos dispositivos. Sobre todo, este sistema se podrá usar para combatir vehículos aéreos no tripulados.

Los sistemas de armas láser tienen dos ventajas asociadas con su operación práctica. Son de interés en el contexto de la lucha contra proyectiles de morteros o misiles utilizados por terroristas, destruyendo sus cuerpos y detonando su carga explosiva.

La segunda ventaja es el costo mínimo de cada disparo. Los misiles son muy costosos: el precio de los más sofisticados de ellos puede llegar a un millón de dólares. La fabricación y desarrollo de un arma láser es muy cara, pero resulta muy barata operativamente: cada disparo costará solo unos pocos dólares.

Scarlett Johansson en su nueva película 'Ghost in the Shell'

Los sistemas de camuflaje actuales se basan en diferentes principios y engañan a los medios de detección con la ayuda de su diseño o de los materiales usados. Los medios de camuflaje del futuro conseguirán que unidades militares enteras sean literalmente invisibles.

La herramienta de enmascaramiento que copia el entorno y crea la impresión de invisibilidad de un objeto protegido se llama camuflaje activo o termo-óptico. Una tecnología como esta ha sido presentada recientemente en la película 'Ghost in the Shell'. Otro ejemplo de mundos ficticios es la capa de invisibilidad mágica de Harry Potter.

Renzel apunta que el camuflaje activo ya existe. Los medios reales de camuflaje de este tipo no tienen nada que ver con la magia y se pueden observar en el mundo animal. Los casos de los camaleones y de algunos cefalópodos son ejemplo de ello.