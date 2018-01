Taxista agrede a un pasajero por no contar con cambio para pagar el servicio

Por no tener cambio, un pasajero fue víctima de violencia verbal y física en Bogotá, la capital de Colombia, por parte del conductor del taxi en el que viajaba, quien lo agredió porque pagó con un billete de alta denominación.

El agredido, cuya identidad no se dio a conocer, declaró que cuando llegó a su destino, el taxista le cobró la tarifa mínima y él pagó con un billete de 10.000 pesos colombianos (3,50 dólares). El chofer aseguró no tener cambio y le dijo que "tenía que ver qué iba a hacer con ello". El cliente replicó que ese no era su trabajo y que era él, el conductor, quien debería contar con el cambio necesario, informó la prensa colombiana.

De acuerdo con el relato, el taxista se enojó y comenzó a agredir al pasajero con groserías. Cuando se iba a bajar de la unidad, el chofer buscó impedirlo, y cuando finalmente salió del vehículo, el taxista lo agredió físicamente, lo golpeó en varias ocasiones y le tiró el cambio al suelo.

Ante la denuncia, Edisson Lemus, líder de los taxistas, afirma que verificó el historial del conductor y que no se trata de una conducta repetida, por lo que sólo se está ante "un caso aislado".

Según la prensa colombiana, durante 2017 se reportaron 326 agresiones entre taxistas y pasajeros.