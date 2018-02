Exsacerdote italiano acusado de pedofilia es asesinado en Colombia

Dino Cinel, un exsacerdote ítalo-americano expulsado de la Iglesia católica por pedofilia, fue asesinado este jueves en la ciudad de Medellín, Colombia, por un joven de 18 años.

De acuerdo con el diario El Colombiano, la Policía recibió una llamada de emergencia del adolescente, en la que confesó que había acabado con la vida de quien sería su pareja sentimental. Inmediatamente, los agentes se dirigieron al lugar, donde además de hallar el cuerpo del religioso, de 66 años, lograron impedir que el muchacho se suicidara.

El general Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, informó que los hechos ocurrieron luego de una discusión entre ambos "por causas no establecidas", que llevó al muchacho a herir a Cinel con un arma blanca. El portal local Minuto30 afirma que el asesino intentó luego saltar desde el sexto piso de la vivienda donde la pareja vivía desde hacía tres meses, pero los bomberos lograron evitarlo.

Dino Cinel se había desempeñado como historiador y profesor en San Francisco y Nueva York (EE.UU.), y se hizo famoso en 1984 cuando ganó el prestigioso premio de historia social Merle Curti Award por su libro 'From Italy to San Francisco: The Immigrant Experience'. Un reporte publicado en 2003 asegura que en la década de 1990 le fue descubierta una gran cantidad de pornografía infantil en la iglesia de Santa Rita (Nueva Orleans, EE.UU.), que le costó una investigación por pedofilia y la pérdida de su condición de sacerdote.