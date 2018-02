La actriz Rose McGowan denuncia que otro famoso de Hollywood abusó de ella a los 15 años

La actriz Rose McGowan declaró este jueves, en una conversación privada con el periodista de investigación Ronan Farrow, que un hombre poderoso de Hollywood abusó sexualmente de ella en 1988, cuando tenía 15 años, según informan medios locales.

"Me dijiste que, incluso mucho antes del incidente de Harvey Weinstein, hubo una violación por parte de un hombre influyente en Hollywood", dijo Farrow. "Sí [...] Déjame decirte que él trabajó para mi violador [Weinstein] y ganó Oscars", respondió McGowan. "Él me llevó a casa, después de conocerme, y me enseñó una película porno que había hecho para Showtime, con un nombre diferente, por supuesto... Y luego tuvo sexo conmigo. Y entonces me dejó al lado del Tropical en Silver Lake, de pie en una esquina de la calle", relató McGowan.

Recientemente ella se dio cuenta de que calificaría el encuentro como estupro, es decir, una relación sexual mantenida entre una persona mayor de edad y una menor de edad, supuestamente consentida por esta última. "Me había sentido atraída por él, así que siempre lo archivé como una experiencia sexual". Farrow confirmó que McGowan había revelado la identidad del agresor sexual, pero que lo diría públicamente cuando estuviera preparada.

McGowan pubicó este martes 'Brave', memorias en las que detalla cómo en 1997 fue presuntamente violada por el famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein. El abogado de Weinstein negó la acusación y dijo que las aseveraciones de McGowan apuntan a "manchar a Weinstein con mentiras descaradas", alegando que en su momento fue relatado por la propia actriz como un "acto sexual consensuado".