Uma Thurman: "Quentin Tarantino intentó matarme" durante el rodaje de 'Kill Bill'

En el marco de una reciente entrevista que Uma Thurman concedió al diario estadounidense The New York Times la famosa intérprete ha declarado que el director Quentin Tarantino casi la mata durante la filmación de la película 'Kill Bill: Volumen 1'.

La actriz ha acusado a Tarantino de "intento de asesinato" porque el director la obligó a conducir un auto defectuoso durante el rodaje de la escena del accidente automovilístico. El director se opuso a la propuesta de Thurman de usar a una doble, a pesar de que existían varios problemas conocidos con el auto.

"Quentin vino a mi tráiler y no quería un 'No' por respuesta, como cualquier director. Estaba furioso porque yo estaba costándole mucho tiempo. Pero estaba asustada", ha contado la actriz.

"Me dijo: 'Te prometo que el auto está bien. Es una carretera recta. Tienes que alcanzar los 65 kilómetros por hora porque si no lo haces, tu pelo no ondeará como es debido y te obligaré a repetirlo otra vez'", ha recordado la intérprete.

"El asiento no estaba atornillado correctamente. Y era un camino de arena nada recto", ha subrayado. Como resultado, la actriz sufrió un accidente real que puso su vida en peligro: "El volante me estaba apretando el vientre y mis piernas estaban atascadas debajo de mí. Sentí este dolor abrasador y pensé: 'Dios mío, nunca voy a volver a caminar'".

El desencadenante de todo esto? “Kill Bill".

Cuando la actriz salió del hospital "con un collarín, las rodillas dañadas, un enorme chichón en la cabeza, una conmoción cerebral y muy molesta", quiso ver el auto accidentado, pero el estudio se lo impidió e hizo todo lo posible para evitar una demanda suya.

"Quentin y yo tuvimos una pelea enorme, y lo acusé de haber intentado matarme. Y se enfadó mucho al respecto, supongo que comprensiblemente, porque él no pensaba que había tratado de matarme", ha recalcado la actriz.

En la misma entrevista la estrella hollywoodiense ofreció los detalles del acoso sexual por parte del productor cinematográfico Harvey Weinstein. "Harvey me agredió, pero eso no me mató", concluyó Uma Thurman.