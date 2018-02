"Aliados secretos": aviación sin identificación de Israel efectúa bombardeos en Egipto desde 2015

Aeronaves no tripuladas, helicópteros y aviones israelíes sin identificación han efectuado desde el 2015 más de 100 bombardeos contra los grupos yihadistas en Egipto, informa The New York Times. Las fuentes del periódico precisan que Tel Aviv manda su aviación a la península egipcia del Sinaí "frecuentemente más de una vez a la semana".

Los yihadistas del Sinaí, que juraron lealtad al Estado Islámico, mataron a cientos de soldados y policías, tomaron brevemente una importante ciudad egipcia y comenzaron a establecer puestos de control armados para reclamar territorio. Además, a finales del 2015, derribaron un avión con turistas rusos.

El diario señala que Egipto pareció incapaz de llevar a cabo una lucha efectiva contra estos extremistas, lo que alarmó a Israel y propició un acuerdo secreto entre El Cairo y Tel Aviv ante la amenaza cerca de su frontera.

El rotativo apunta que la cooperación entre Egipto e Israel "marca una nueva etapa en la evolución de su relación". "Una vez enemigos en tres guerras, posteriormente antagonistas en una paz incómoda, Egipto e Israel son ahora aliados secretos en una guerra encubierta contra un enemigo común", recalca The New York Times.