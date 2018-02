Un tuit falso de Donald Trump sobre la caída de las bolsas causa una tormenta en las redes

El 'screenshot' de un supuesto tuit del presidente estadounidense Donald Trump con fecha del 25 de febrero de 2015 fue difundido por un usuario británico de nombre Shaun Usher en plena caída de la bolsa de su país. El mensaje no podía hacer otra cosa que desatar la polémica:

"Si el Dow Joans [sic] cae alguna vez más de 1.000 puntos en un solo día, el presidente en funciones debería ser "cargado" en un gran cañón y disparado al sol a una VELOCIDAD TREMENDA. No hay excusas".

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Uno de ellos, el usuario John M Donovan, afirmó: "Dios mío, ¿de verdad este idiota acaba de escribir "Joans"?". Mientras tanto la internauta de nombre SoldierGirl*n*Xfiles reprobaba al mandatario: "Sí, tú sabes tanto del mercado de valores que no sabes escribir correctamente Dow Jones o es que no te importa. Yo cometo errores pero no soy presidenta".

Este mensaje avivó el sentimiento anti-Trump en las redes sociales, generando más de 19.000 retuits en pocos minutos. La polémica se producía en plena caída del 4,60% (1.175 puntos) del Dow Jones este lunes. También se han registrado retrocesos en otros índices como el S&P 500, que cede un 4,1%, y el Nasdaq, que se deja un 3,78%, la peor caída desde 2011.

Minutos después de que estallara el debate el mismo usuario británico que había difundido el mensaje por las redes se apresuró en desmentir el supuesto tuit de Donald Trump: "Madre de Dios. Ni por un segundo pensé que la gente pudiera creerse que esto era de verdad".

La caída de la bolsa de Wall Street se registra un día después de que Jerome Powell haya asumido la Reserva Federal de EE.UU. En sus planes está aumentar las tasas de interés como mecanismo de control de la inflación, la cual ha subido debido al incremento constante de las acciones.