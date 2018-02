El 'sexting', la herramienta de terapia para las parejas que puede derivar en acoso

El 'sexting' –un anglicismo formado por la combinación de 'sex' y 'texting– es una práctica en crecimiento que implica el envío de contenido sexual personal, subido de tono, de una persona a otra. En un principio, hacía referencia solo a los mensajes de texto; pero, con el avance de las nuevas tecnologías, el término se quedó corto y ahora es utilizado para definir cualquier envío de imágenes, videos y textos de esta naturaleza a través de redes sociales y otras aplicaciones móviles que lo permitan.

Es una práctica de alto riesgo, si no se hace con alguien de "confianza", porque no se sabe cuál será el destino de esas fotografías íntimas, explica la psicoterapeuta ecuatoriana Erika Ricaurte.

La especialista abordó, en entrevista con RT, cuándo este método resulta beneficioso y cuándo se convierte en un total fracaso, teniendo graves consecuencias para la salud mental y física de las personas involucradas.

Una práctica para parejas desconectadas

Ricaurte señala que el 'sexting' como práctica concreta "no es malo", de hecho, es una herramienta que se utiliza dentro de la terapia de parejas, porque con el paso de los años, las relaciones "se tornan monótonas" y caen en una "desconexión emocional el uno del otro".

El 'sexting' puede ayudar justamente a ello, a que las parejas "vuelvan a tener una conexión emocional, que es necesario".

Imagen ilustrativa / Pixabay / StartupStockPhotos

Pero, ¿cuándo hacerlo o cuándo es recomendable? Según la psicoterapeuta, cuando es necesario volver a "crear una chispa dentro de la relación", y en caso de que aún esté, entonces para no perderla.

Sin embargo, no todas las parejas lo pueden practicar —señala—, es necesario cumplir unos puntos fáciles y básicos:

Madurez emocional . "Importa más la edad mental que la física", dice la especialista.

. "Importa más la edad mental que la física", dice la especialista. Confianza 100 % en la otra persona. "Saber que mi pareja no me quiere hacer daño y que yo no le quiero hacer daño (…) porque hay intereses de por medio, somos una pareja, queremos el provenir para nuestra familia", añade.

Además, el tema tiene que ser hablado entre la pareja antes de ser practicado, para establecer algunas reglas al respecto:

No enviar este tipo de contenido en cualquier momento. "Siempre los mensajes tienen que ir de menos a más", dice Ricaurte. "Hay una previa a este tipo de imágenes, para saber que las dos personas están en la misma onda y en un lugar que pueden hacerlo", explica. Así, por ejemplo, resultaría incómodo y no placentero, que es el fin último del 'sexting', que un mensaje de este tipo llegue a una persona en medio de una reunión.

Sin rostro. Ricaurte señala que una de las reglas podría ser enviar contenido sin mostrar el rostro de la persona, que puede evitar problemas a futuro.

Borrar el contenido. Después que las fotografías o videos hayan cumplido su cometido, desaparecerlas del dispositivo móvil. Esta pauta también puede evitar riesgos a futuro.

La empresa de seguridad tecnológica ESET coincide con los puntos abordados por la psicoterapeuta, y añade a esto:

Conectarse solo desde redes protegidas, evitando las de acceso público;

Revisar las aplicaciones y el software instalado en el dispositivo que puedan tener algún tipo de código malicioso que robe información;

Usar una solución de seguridad móvil, a fin de evitar la infección con códigos maliciosos que roben información.

"Las víctimas terminan muchas veces en la muerte"

¿En qué momento el 'sexting' se torna como un problema? "Cuando no se toman las medidas adecuadas o cuando el 'sexting' es utilizado por niños, adolescentes o personas en general, no importa la edad", dice Ricaurte, que "no tengan la madurez mental para poder utilizar este tipo de herramientas".

La especialista señala que no es una práctica para ser tomada "de manera impulsiva". Según ella, generalmente, tanto quien envía la imagen, como quien la recibe y la divulga, "tienen carencias emocionales": el primero busca la aceptación y el segundo refleja que es una persona maltratada.

Son muchos los riesgos que corre una persona al enviar este tipo de imagen a alguien que no sea de confianza, comenzando por la filtración, a propósito o no, del contenido. "Después de la divulgación de la imagen hay 'bullying', ciberacoso, amenaza, empiezan las groserías", señala la psicoterapeuta y explica que "no solo contra la persona, sino contra la familia".

Imagen ilustrativa / Pixabay / Redaction_Web

De esta manera, se vuelve un tema tan grave que, en muchos casos, ni los padres ni las mismas personas logran manejar, "y las víctimas terminan muchas veces en la muerte", principalmente por suicidio, dice Ricaurte.

Según la psicoterapeuta, cuando esta práctica se hace con un "conocido en la red", no se sabe a cabalidad quién está detrás de la pantalla. Los pederastas, pedófilos y violadores "se hacen pasar por gente de la misma edad para obtener estas imágenes y luego un contacto físico", añade.

No hay soluciones mágicas para evitar estas acciones, especialmente en niños y adolescentes. La especialista es partidaria de trabajar valores desde el inicio en casa, "de solidaridad, respeto, confianza, comunicación", debido a que esto "hace que cuando estén frente a una situación de estas, simplemente digan no".

También invita a "volver a conectar en el sistema familiar" y hablar acerca de esto, "son temas que debemos tocar con mucha pinza, pero al mismo tiempo abriéndonos a nuestros hijos". Las reglas, el dedicar más tiempo a actividades en común y restringir el uso de dispositivos móviles, también ayudan.

Edgar Romero