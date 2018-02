¿Cuánto costó la cena de Carlos Slim, Bill Clinton y 'Canelo' Álvarez en un restaurante mexicano?

Últimamente en las redes sociales ha circulado la supuesta cuenta que el multimillonario mexicano Carlos Slim, Bill Clinton y Saúl 'Canelo' Álvarez dejaron en un restaurante mexicano. Además de un monto de 334.000 pesos (unos 18.000 dólares), en la cuenta figura una generosa propina de 50.000 pesos (unos 2.600 dólares).

Tras inaugurar la Serie del Caribe 2018 en Jalisco, uno de los eventos más importantes de béisbol en América Latina, el 2 de febrero el empresario mexicano, el expresidente estadounidense y el boxeador 'Canelo' Álvarez cenaron en compañía de amigos, entre los que también estaban los empresarios Carlos Bremer y Miguel Alemán Velasco. Pero el comprobante de aquella cena fue otro.

Lo primero que delata la falsedad del comprobante de American Express que ha circulado en Internet es la dirección del establecimiento, que apunta al municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, algo lejos de Jalisco, donde aquel día se realizaba la reunión de celebridades.

El equipo de El Universal incluso buscó el establecimiento que habría lucrado con tal monto, pero aquel comprobante tampoco era de ellos. No coincidió ni con el nombre, ni con el domicilio. Además, en lugar de 'Mixología Roble 2' se ubica otro local, el restaurante La Gran Barra.

El director de alianzas estratégicas de América Móvil, Arturo Elias Ayub, se burló de la supuesta cuenta y señaló que Slim, Clinton y el 'Canelo' solo fueron invitados. El propio Carlos Slim confirmó a Milenio lo mismo, que no fueron anfitriones en aquella cena. Además, aseguró que "no les pediría coperacha al 'Canelo' y menos a Clinton" y que habría pagado con su tarjeta Inbursa, no American Express.

El anfitrión de la cena en el restaurante Sonora Grill Prime en Zapopan, Jalisco, fue Carlos Bremer y el comprobante original que compartió con Grupo Reforma muestra una cuenta total algo más modesta, de 19.584 pesos (poco más de 1.000 dólares). La propina tampoco es de 50.000 pesos, sino de 3.264 (175 dólares), un 20 % del total.