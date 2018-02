VIDEO: Presos atacan brutalmente a un guardia ante la inacción de un colega

Una grabación de 30 segundos muestra cómo un grupo de presos ataca violentamente a un guardia en un centro de detención ubicado en la Isla Rikers (EE.UU.). Mientras tanto, un colega suyo se quedó de brazos cruzados.

De acuerdo con The New York Post, que obtuvo el video, el incidente ocurrió este sábado a la madrugada, y el guardia atacado resultó con el cuello roto y en grave estado. Se precisa que en la sala donde estaban los dos guardias de repente apareció un recluso y golpeó a uno de ellos, tirándolo al suelo. En las imágenes se ve cómo su compañero, que se encuentra a unos metros de distancia detrás de una pequeña mesa, no hace nada por ayudarlo.

Casi de inmediato irrumpen otros cuatro reos ―se cree que todos son miembros de una pandilla callejera conocida como Bloods― se abalanzan sobre el guardia caído y lo golpean brutalmente. Su colega permanece detrás de la mesa, al parecer acomodando cosas.

Posteriormente ingresaron a la sala otros dos oficiales que ayudaron a su colega atacado. Cuando la situación estuvo controlada, finalmente el guardia que no defendió a su compañero se movió de su lugar.

De acuerdo con una fuente de la prisión, se trata del peor ataque en años.