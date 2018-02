El fallo en un juicio por relaciones sexuales entre un adulto y una niña de 11 años indigna Francia

La decisión de un tribunal de no juzgar por violación a un hombre de 28 años que mantuvo relaciones sexuales con una niña de 11 ha causado revuelo en Francia.

Este martes, un tribunal de la localidad de Pontoise, cerca de París, se declaró incompetente y solicitó a la Fiscalía que sea nombrado un juez instructor para investigar mejor los hechos, informa el portal web de noticias 20 Minutes.

La decisión anterior de esta corte de juzgar al culpable por cargos de delito sexual contra una menor (penable con hasta cinco años de cárcel) en vez de por violación de una menor (hasta 20 años de prisión) desató el pasado septiembre una ola de críticas.

La polémica decisión del juzgado se debió a que los magistrados de la corte determinaron que no hubo amenaza, coacción, sorpresa ni violencia, que son los elementos que según la ley francesa permiten calificar una agresión como violación.

Sin embargo, la familia de la niña y las asociaciones de protección de menores criticaron muy duramente los cargos presentados por la Fiscalía, pues argumentan que el sujeto había coaccionado a la menor.

Así trascurrieron los hechos

Los hechos se remontan al 24 de abril de 2017 en la localidad de Montmagny. Ese día la niña salió temprano de la escuela y fue a un parque, donde se le acercó el acusado. Allí el hombre, según los reportes, hizo varios "halagos" a la menor, le preguntó si tenía novio y si quería que la enseñara a besar.

Según la madre de la víctima, su hija en ese momento no respondió "ni sí ni no, se encogió de hombros". "Él insistió y me dio vueltas la cabeza", fue el testimonio de la niña, que finalmente siguió al hombre.

El agresor supuestamente la llevó a una escalera y le pidió que le realizara sexo oral. Después de recibirlo, el individuo sugirió, según los informes sin imponer ninguna restricción física, que ambos fueran a su departamento.

La niña supuestamente volvió a seguir al hombre y posteriormente ambos realizaron el acto sexual. Después de vestirse, el hombre le pidió a la niña que no le contara a nadie lo sucedido. Pero tan pronto como salió de su departamento la menor informó a su madre, que de inmediato fue a avisar la Policía.