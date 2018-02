Lavrov: "La estrategia de EE.UU. es instalarse en Siria para siempre"

Siria es un país desgarrado por un sangriento conflicto donde colisionan los intereses de numerosos actores y, según demostraron acontecimientos recientes en el norte de su territorio, un lugar donde dos aliados de la OTAN, Turquía y Estados Unidos, persiguen objetivos opuestos. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, opina que la situación con los kurdos subraya la "miopía" de la política estadounidense, según ha expresado en una entrevista a Euronews.

Este diplomático ha denunciado que, en los últimos años, "las tropas especiales de EE.UU. y otras subdivisiones se encuentran sobre el terreno en Siria de manera ilegal, sin invitación por parte de Damasco —el Gobierno legítimo— ni mandato del Consejo de Seguridad de la ONU" y ha recordado que, "desde el principio", Washington "apostaba por los kurdos y hacía caso omiso del descontento de Turquía".

El juego con la cuestión kurda es muy peligroso. Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia

Lavrov ha recordado que Ankara ha manifestado "en más de una ocasión" que se opondría a que sean "precisamente los kurdos los que tomen bajo su control la frontera ente Siria y Turquía" pero, a lo largo de todo este periodo, los estadounidenses "han estado armando, de manera consecuente y bastante masiva, a las milicias kurdas, haciendo caso omiso de la postura turca". No hace mucho, EE.UU. anunció que iba a formar una fuerza fronteriza con 30.000 integrantes compuesta por kurdos, principalemte, así que los últimos sucesos "no han sido una gran sorpresa".

Manifestante prokurda en una protesta contra la visita del presidente de Turquía a París, Francia, 6 de enero de 2018 / Gonzalo Fuentes / Reuters

"Instalarse en Siria para siempre"

El canciller de Rusia estima "probable" que la estrategia de EE.UU. consista en "instalarse en Siria para siempre con sus Fuerzas Armadas": "Lo mismo quieren hacer ahora en Irak y Afganistán, en contra de las promesas que hicieron anteriormente".

Asimismo, ha advertido que Washington dirige la situación para "separar un gran trozo del territorio sirio del resto del país", violando la soberanía y la integridad de Siria con la creación de "unos órganos de poder casi locales, una formación autónoma apoyada en los kurdos" y estima que se trata de un "juego muy peligroso" que puede causar problemas en otros países donde se encuentra ese pueblo.

"Intentamos que EE.UU. entre en razón"

En cuanto al diálogo al respecto entre Rusia y EE.UU., Serguéi Lavrov ha subrayado que se realiza de una manera "bastante pragmática": "Intentamos hacerlos entrar en razón" para que "permanezcan en vigor" sus promesas de que "se encuentran en Siria exclusivamente para luchar contra el Estado Islámico".

Respecto a que el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, afirmara hace algunas semanas que EE.UU. "va a permanecer en Siria no solo hasta la eliminación o expulsión del último terrorista del Estado Islámico", sino hasta que "no comience un proceso político estable" ni "termine el traspaso político" —un eufemismo del cambio de régimen— cuyos resultados "satisfagan" a Washington, el político ruso ha valorado que fueron "otra muestra de la incapacidad para lograr un acuerdo" que "hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de las últimas décadas", tanto por parte de los norteamericanos como de sus socios occidentales.

"EE.UU. trata con indulgencia al Frente Al Nusra"

Al abordar la cooperación entre Rusia, Turquía e Irán, Lavrov ha comentado que en Siria ahora hay que "finalizar lo que comenzó cuando la Administración de Barack Obama resultó ser totalmente impotente" a la hora de poner en práctica los acuerdos "para promover el alto el fuego" que lograron Moscú y Washington.

A partir de entonces, "no nos quedó otra opción que trabajar con quienes sí mantienen su palabra" y, "a pesar de todas las diferencias de enfoques, están comprometidos con la búsqueda de posturas comunes, de una normalización que preserve a Siria como un estado único e íntegro territorialmente", ha expresado el diplomático ruso.

via Sputnik / Reuters

A finales de 2016 tuvo lugar la primera cumbre que "dio un impulso al proceso de Astaná", cuyo resultado fue una disminución drástica del nivel de violencia y, a pesar de que en las zonas de distensión se siguen produciendo enfrentamientos armados —en Idlib y Guta Oriental, principalmente— eso sucede porque allí "quedaron grupos no rematados del Frente Al Nusra", al que "EE.UU. trata con indulgencia desde el Gobierno de Obama" y al que "no dirigen ninguno de sus ataques", ha denunciado Lavrov.

La lucha por el dominio mundial

En un análisis de la política de EE.UU. en el resto del mundo, Serguéi Lavrov ha señalado que "sean los que sean los eslóganes que se elijan para una campaña presidencial concreta", su dirección estratégica y su doctrina militar "se siguen basando en la necesidad de asegurarse un dominio completo en el mundo; es la lucha por ese dominio".

De hecho, "la presencia internacional de EE.UU. no solo no se reduce, sino que se expande, sobre todo en el ámbito militar". No solo en Siria, sino también en Afganistán, "adonde sí los invitaron, pero su presencia allí durante 16 años no ha traído nada bueno" porque "la amenaza terrorista no ha desaparecido y la producción de drogas ha aumentado en más de 10 veces", ha destacado el canciller de Rusia.

Desde el principio de sus acciones en Siria, los estadounidenses apostaron por los kurdos e hicieron caso omiso al descontento de Turquía. Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia

Esa situación "nos preocupa a nosotros y a nuestros socios de Asia Central y debe inquietar a Europa, porque las drogas también llegan allí". Además, "los terroristas se están propagando por todo el mundo, sin conocer fronteras" y sucede lo mismo en Irak, de donde "ya durante la presidencia de Obama EE.UU. anunció la completa retirada de tropas", pero "su presencia se ha restablecido y va a aumentar", se ha lamentado Lavrov.

"La presencia de EE.UU. crece y no de forma inofensiva"

Asimismo, el Pentágono ha intensificado sus preparativos militares en el sudeste asiático con el pretexto del problema norcoreano y "su escala supera los límites necesarios para contener la amenaza que ve en Corea del Norte", ha puesto de relieve este político ruso.

De este modo, el objetivo norteamericano sería afianzarse en el Mar de China Meridional, en el contexto de las disputas territoriales que China tiene con algunos países de la Asean: "La presencia de EE.UU. está creciendo y no de forma inofensiva", ha concluido el Serguéi Lavrov.

Este diplomático también ha denunciado que la OTAN despliega "armamento pesado" y "grandes contingentes adicionales" cerca de las fronteras de sus países con Rusia basándose en una "lógica absolutamente falsa", según la cual acusan a Moscú de "prácticamente estar preparándose para atacar a los países bálticos, Polonia y todos los demás", unas ideas que "solo pueden surgir en una mente enferma" pero que han encontrado otras en las que "han podido penetrar".

Países marginados

Lavrov ha subrayado la importancia de ejercer una política inclusiva y ha puesto como ejemplo de lo contrario el trato generalizado a Irán y Corea del Norte: "Es muy fácil decir que hay un Estado marginado y no van a hablar con él. Le impondrán sanciones" y, si "no ayudan, lo destruirán por la vía militar".

A diferencia del Estado Islámico, EE.UU. no dirige ningunos de sus ataques contra el Frente Al Nusra. Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia

Hablan de que "es culpable de todo", pero "olvidan" que muchas organizaciones terroristas "oficialmente reconocidas como tales por EE.UU." considera a Irán "su enemigo". No obstante, Washington "dirige su principal entusiasmo antiterrorista" contra Teherán, ha señalado el ministro ruso.

"El humo se habría visto desde el principio"

Sobre la política interna de EE.UU., Serguéi Lavrov ha comentado que, a pesar de que se sigue hablando de la supuesta injerencia rusa en sus elecciones presidenciales, "no he visto ni un solo hecho".

"Hace unos días, un asesor del ministro de Seguridad Nacional de EE.UU. responsable del área cibernética manifestó claramente que no tienen pruebas sobre la injerencia de Rusia en asuntos electorales de la última campaña presidencial", ha agregado este diplomático.

El canciller de Rusia ha destacado que "si hubiera incluso un pequeño fuego, el humo se habría visto desde el principio", así que "simplemente, tras acorralarse a sí mismos con afirmaciones sobre unos datos 'exactos'" ahora "intentan encontrar alguna justificación, pero ni siquiera consiguen hacer eso".