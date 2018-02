Almagro pide sanciones "más fuertes" y una "intervención" en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó este martes sanciones "más duras" en contra de Venezuela y "una intervención" al país.

"Las sanciones son la herramienta diplomática más fuerte que tenemos, así que pido a los Estados que introduzcan más sanciones, más amplias y más fuertes contra este régimen. Las sanciones no harán daño a la gente de Venezuela, sino a los bolsillos de aquellos que se apropian del dinero que queda", dijo Almagro durante una reunión de la ONG Human Rights Watch en Ginebra.

En medio de las crisis más fuertes que vive el país suramericano, producto de un bloqueo financiero denunciado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Almagro aseguró que "la sanción más terrible" para los venezolanos serían "seis años adicionales" de "dictadura".

El secretario general de la OEA se refirió así a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, pautadas el 22 de abril, en las que Maduro se ha postulado para su reelección mientras la oposición no ha presentado un candidato: "Esta dictadura no se va a ir por las buenas (...) hay que plantearse las variables de ruptura del régimen porque no hay proceso electoral válido en Venezuela".

Almagro pidió a la comunidad internacional "utilizar todos los instrumentos a su alcance" para deponer al gobierno de Maduro y propiciar "una intervención" que supuestamente "rescate" al país.