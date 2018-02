España: Condenado por corrupción apunta al marido de la ministra de Defensa

Álvaro Pérez, apodado el Bigotes, fue condenado en febrero de 2017 a doce años y tres meses de cárcel por su partipación en una trama para lucrarse con márgenes desproporcionados, duplicar partidas y facturar gastos inexistentes a la administración valenciana por su pabellón en Fitur (Feria de Turismo) entre los años 2005 y 2009. Diversos altos cargos de la Comunidad Valenciana, en esa época gobernada por el Partido Popular (PP), también fueron condenados. El martes ha declarado en la comisión abierta en el Congreso de los Diputados de España para investigar la presunta financiación irregular del PP de Mariano Rajoy.

Además de asegurar que iba "a diario" a la sede central del PP en Madrid a reunirse con distintos dirigentes populares y que eran ellos quienes le decían cómo tenía que cobrar, Pérez ha declarado que le "llama poderosamente la atención" que Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, y Miguel Ángel Piñeiro López, exgerente del partido en Galicia y amigo personal de Rajoy, aparezcan en los 'papeles de Bárcenas' -cómo se conoce a la caja B del PP- hasta en "ocho o nueve ocasiones" y nadie les haya llamado todavía a declarar.

🎥 En esto el Bigotes sí tiene razón. No, no están todos los que son. 🐸 pic.twitter.com/HoRtccM6S1 — PODEMOS (@ahorapodemos) 20 de febrero de 2018

"Lo que sí sé es que figuran como atizantes [quienes financiaban irregularmente al partido]. Quiero decir, vienen a soltar el 'mondongo'", ha llegado a declarar el Bigotes, para continuar: "No los he visto en ningún banquillo, no los he visto en ningún juicio".

Pérez también se ha quejado de que hay medios de comunicación que "no hablan de ellos". "A lo mejor es que tienen algún tipo de privilegio", ha insinuado.