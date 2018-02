Cofundador de Facebook propone una renta básica de 500 dólares para los que menos ganan

Si prospera la idea de uno de los cofundadores de Facebook, cada ciudadano estadounidense que gana menos de 50.000 dólares al año recibiría un cheque mensual de 500 dólares.

Chris Hughes, quien ha ganado miles de millones de dólares tras ser partícipe de la fundación de la red social junto con Mark Zuckerberg mientras estudiaban en Harvard, asegura que tal dotación garantizada es necesaria para lidiar con la creciente desigualdad de ingresos en EE.UU.

Pero los subsidios no llegarían de las arcas de Facebook, sino que surgirían de un impuesto sobre la riqueza, según sugiere Hughs en su libro 'Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn' ('Tiro justo: Repensando la desigualdad y cómo ganamos'), que salió este martes.

"Se trata de decenas de millones de trabajadores temporales o personas que trabajan a tiempo parcial en EE.UU. y carecen de la estabilidad financiera que asociamos con un empleo", señaló Hughes, citado por el portal Metro.

"En los últimos 20 a 30 años, el trabajo ha llegado a ser cada vez menos fiable. Uno puede encontrar un empleo, pero es poco probable que este le proporcione un ingreso fiable, beneficios, vacaciones o una baja por enfermedad pagadas", explicó.

Hughes cree que un impuesto sobre las personas que ganan más de 250.000 dólares, además de otros ajustes sobre Código Fiscal, liberaría los fondos necesarios para beneficiar a unos 90 millones de personas.