"Nunca me he dopado": El medallista de los JJ.OO. Krushelnitski se niega a una audiencia en el TAS

El deportista ruso Alexánder Krushelnitski, que dio positivo por Meldonium, se ha negado a una audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) ya que en su opinión "es inútil y no tiene sentido".

"Nunca he violado las reglas deportivas y no me he dopado. Logramos la medalla olímpica de bronce gracias a un trabajo duro y entrenamientos constantes. Por mi parte, reconozco el hecho de infringir formalmente las reglas antidopaje vigentes", ha escrito Krushelnitski en su mensaje citado por TASS.

"Es estúpido negarlo cuando la presencia en el organismo de una sustancia prohibida se confirma por los resultados de dos pruebas de dopaje. Las pruebas fueron tomadas durante los Juegos Olímpicos y estoy preparado para el veredicto correspondiente que en estos casos es predeciblemente igual", ha expresado el deportista, que ganó el bronce en dobles mixto de curling en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang junto con su esposa, Anastasía Bryzgálova.