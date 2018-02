Demandan a Guillermo del Toro por el plagio de la película nominada al Óscar 'La forma de agua'

David Zindel, hijo del dramaturgo estadounidense Paul Zindel, ha presentado una demanda contra el cineasta mexicano Guillermo del Toro y la compañía cinematográfica FOX Searchlight por el presunto plagio de la película 'La forma del agua' ('Shape of water', en inglés), reporta Variety.

Zindel afirma que la trama de la película de Hollywood está basada en la obra de teatro de su padre 'Déjame oírte susurrar' ('Let me hear you whisper', en inglés), que fue escrita en 1969. Zindel sostiene que los autores de la película "no se molestaron en solicitar una licencia para obtener los derechos de la obra".

Según el vástago del autor teatral, las aparentes similitudes entre la obra de teatro y la película saltan a la vista. En la película del Toro la protagonista, mujer de la limpieza en un laboratorio de investigación, se enamora de una criatura marina con la que están experimentando los científicos. La mujer trata de rescatar a la criatura.

Casi la misma trama tiene la obra de Zindel, en la que una mujer que también trabaja limpiando en un laboratorio establece una relación con un delfín, al que intenta liberar antes de que el último sea diseccionado.

Por su parte, FOX Searchlight ha negado todas las acusaciones y anunciado que presentará una petición de rechazo respecto a la demanda.

'La forma del agua' ha cosechado 13 nominaciones al Óscar y entre ellas la de la mejor película. La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 4 de marzo.

Paul Zindel, que falleció en 2003, obtuvo el prestigioso premio Pulitzer en 1971 por la obra de teatro 'El efecto de los rayos gama sobre las margaritas'.