Conor McGregor a punto de perder su título de campeón por no querer pelear

Conor McGregor obtuvo su título de pesos livianos de la UFC, sobre Eddie Alvarez, hace ya 15 meses, durante el evento principal de UFC 205. En un intento por mantener la liga en movimiento, la UFC introdujo un título provisional en la fórmula, que obtuvo Tony Ferguson el pasado octubre. Este título provisorio pone en riesgo el estatus de campeón de McGregor, informa Express.

La plana mayor de la UFC esperaba que McGregor formará parte del combate unificador de ambos campeonatos, pero los intentos han fallado hasta el momento, ya que el irlandés no ha mostrado signos de querer volver al octágono en el futuro próximo.

La falta de interés de McGregor ha resultado en la planificación de una pelea entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov, agendada para el UFC 223. De acuerdo al presidente de la UFC, Dana White, el encuentro Ferguson vs Nurmagomedov definirá el 'verdadero' título de los pesos livianos.

Esta nueva pelea ha suscitado una inquietud: ¿ha sido Conor McGregor despojado de su título? Dana White recibió esa pregunta en una conferencia de prensa celebrada en enero, pero no pudo proveer una respuesta clara.

No obstante, esta semana, el jefe de la liga declaró que el 'chico del póster promocional' será despojado de su cinturón. "En la última conferencia de prensa dije que esa pelea [Ferguson vs Nurmagomedov] será por el título", afirmó White. "No es por el título provisional, esta pelea es por el título".

Cuando le dijeron que esa decisión implicaría que McGregor se quede sin su cinturón, White contesto: "Exacto". Según afirmó, Conor entiende bien lo que pasa. "Quiere algo de tiempo libre, pero la liga debe continuar. Y el negocio continúa".

Muchos en el mundo del MMA creen que McGregor perderá su titulo cuando Ferguson y Nurmagomedov se encuentren en la tan anunciada pelea, que ha fallado en concretarse tres veces.

De acuerdo al manager de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, en la semana del UFC 223 se hará un anuncio sobre la condición de McGregor como campeón.