Los vecinos advierten a los ladrones en México: "Si os agarramos robando, os lincharemos"

El incremento de la delincuencia en la ciudad de Tijuana (México), frontera norte de Baja California, ha empujado a los vecinos de la colonia Hacienda Los Laureles a organizarse para realizar operativos de vigilancia nocturna, informa FM Libre.

Provistos de lámparas e inmovilizadores eléctricos, los vecinos recorren las calles, revisan los vehículos que entran y salen y comparten bebidas para luchar contra el frío.

Según afirman los vecinos, no son autodefensas, que son en México grupos que se arman para enfrentar principalmente a narcotraficantes. No obstante, dicen estar hartos de los robos, principalmente de automóviles y de la falta de presencia de las autoridades.

Durante la madrugada del pasado domingo, vecinos de Hacienda Los Laureles en Tijuana redujeron y golpearon a un supuesto delincuente que entró en una casa a robar con cuchillo en mano. De acuerdo a las primeros reportes, los vecinos organizados amenazaron al hombre con cortarle las manos si lo encontraban intentando robar nuevamente.

#Tijuana#AutoDefensas en Hacienda los Laureles detienen a ladrón quien ingreso a un hogar y amenazo a una familia con dos cuchillos. pic.twitter.com/NccDI9p8BI — Berenice Díaz (@BereniceDiazG) 18 de febrero de 2018

Un vecino sostuvo que en tan solo una semana se metieron a dos casas y robaron seis autos. Es por eso que tomaron la decisión de vigilar sus calles ellos mismos y dejar un mensaje claro a los ladrones: "Si te agarramos robando te lincharemos". Así se lee en una manta en la entrada de la colonia.

"Somos un grupo de colonos que nos hemos apoyado entre nosotros para que baje un poco la delincuencia y no hemos llegado al nivel de usar las armas porque no ha habido necesidad, solo estamos armados de valor para poder estar aquí soportando la inclemencia del clima", sostuvo uno de los residentes que prefirió que no se los compare con las autodefensas.

Una vez montada la lona con la advertencia a potenciales ladrones y que la noticias se hiciera de dominio público a través de redes sociales, el Ayuntamiento de Tijuana envió patrullas a la zona. Sin embargo, los vecinos afirman que no es suficiente, ya que la Policía Municipal no cuenta con las unidades y los elementos suficientes para lidiar con la problemática.

"Estamos tratando con el personal, con los recursos que tenemos tanto materiales como humanos, el abarcar la ciudad. Desafortunadamente, como en cualquier corporación tenemos problemas en la cuestión de recursos humanos, pero estamos tratando de dar lo mejor que tenemos", declaró el director de la Policía de Tijuana Mario Martínez.