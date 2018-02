Venezuela: ¿Qué centrará la atención de los electores en las presidenciales?

Las elecciones presidenciales venezolanas, convocadas para el 22 de abril, enfrentan el retiro de una parte de la oposición y las dudas sobre la permanencia del resto de los contrincantes del chavismo.

El partido de gobierno, con Nicolás Maduro como candidato a la reelección, ha señalado –en declaraciones de varios de sus dirigentes nacionales– que llegará al final de la contienda en cualquiera de los escenarios.

A lo interno, este proceso tiene como telón la crisis económica que, según una consultora financiera, presentó un índice inflacionario de 2.735%, al cierre de 2017. La última cifra oficial suministrada por el Banco Central de Venezuela [BCV] data de 2015, cuando ubicó "la variación anualizada [en el índice de precios al consumidor] en 141,5%".

De allí que varios analistas citados por la prensa local aseguren que el debate económico centrará la atención de los electores, pero Germán Campos, doctor en ciencias políticas y docente universitario difiere de ese señalamiento.

"Existe una tendencia a explicar el contexto electoral, como si el peso de lo económico fuese fundamental", declara.

Dos décadas

Para el académico existen otras variables en juego, por ello estima que "el proceso venezolano no puede analizarse únicamente como estilan algunos economistas, como una 'ventana de oportunidad'", debido a que eso impide ver lo que realmente pasa, ya que "la política es la resultante de una línea de tiempo y tiene múltiples variables".

Ciudadanos hacen cola en el exterior de un supermercado en Caracas. 6 de febrero de 2018. / Marco Bello / Reuters

Para el también director de la firma 30.11 Consultores, ese tipo de razonamiento economicista "tiende a ser muy lineal y a reducir los eventos de las últimas dos décadas, como si no hubiesen ocurrido".

Hitos históricos como 'el viernes negro' de 1983 [abrupta devaluación de la moneda local], el levantamiento popular conocido como 'El Caracazo', la rebelión militar del 4 de febrero [4-F] de 1992 y el triunfo de Hugo Chávez [1999] abrieron paso a los cambios culturales impulsados por la revolución bolivariana.

La victoria del comandante del 4-F "rompió con la hemegonía cultural" del bipartidismo tradicional y supuso "el surgimiento de unos nuevos valores en la cultura política venezolana", precisa Campos. Desde entonces, los venezolanos "valoran la democracia, el Estado o la economía de forma distinta", expresó.

Un punto de partida

Con esos antecedentes históricos, Germán Campos asegura que la elección presidencial del 22 de abril, aunque representa un nudo crítico, "no significa un punto de llegada, sino de partida", ya que abrirá "otros escenarios" para las fuerzas políticas en pugna.

En el caso de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática [MUD], "habrá una recomposición completa de su liderazgo", y algo similar ocurrirá en el chavismo, donde "existen debates pendientes y la aparición de los liderazgos de base en las fuerzas de izquierda", señaló Germán Campos.

Julio Borges, representante de la MUD, tras la ruptura de negociaciones con el gobierno. Santo Domingo, 7 de febrero de 2018. / Ricardo Rojas / Reuters

Uno de esos debates debe centrarse en el significado de "construir el socialismo en la actualidad", dijo.

Visto así, agrega el académico, el resultado de las presidenciales permitirá una recomposición de las fuerzas políticas "en un marco geopolítico internacional que tiene a Venezuela, la primera reserva petrolífera del planeta, como una pieza importante en el tablero internacional".

¿Elección sin contrincantes?

Campos recordó que retirarse de las elecciones ha sido una "estrategia recurrente de la MUD" y de los actores internacionales que los apoyan.

Si se llegara al 22 de abril sin contrincantes opositores, se presentaría para el gobierno "un escenario mucho más complejo", cree Campos.

Eso "no significa que la elección no pueda legitimarse", explicó, sino que va a ser "mucho más cuesta arriba". "Aun así hay que tener en cuenta que existen sectores que aunque acompañen a la MUD, no les gusta la idea de retirarse de las elecciones", añade.

MUD y las derrotas

Consultado sobre la seguidilla de derrotas electorales de la oposición en 2017, luego de la victoria en las parlamentarias de 2015, el analista apunta a que los partidos que adversan al chavismo "siguen pensando que el ciudadano solo entiende y se moviliza por apoyos concretos: 'si las políticas funcionan te respaldo'".

La propuesta socialista de Hugo Chávez puso sobre la mesa los valores que sustentan esa ideología: "participación, cooperación, solidaridad y eso no estaba presente en la cultura política los años 80 y 90", detalló.

Para la derecha, observa Germán Campos, no es posible que existan ciudadanos "que crean que la solidaridad es más importante que la economía; los niegan".

Lo más importante

El académico venezolano insiste en su teoría. "Para un sector importante de la población lo que está en juego es la confrontación de dos visiones del mundo, la construcción de una identidad política y cultural nueva".

No obstante, se pregunta: "¿Está en juego que la economía mejore?". Y se responde: "Sí, pero también existen los ciudadanos que, evaluando el plano internacional y cómo se sitúa nuestra nación, creen importante definir hacia dónde marcha el país".

Así, considera que lo anterior constituye "un valor muy complejo como para reducirlo simplemente a las finanzas".

Campos concluye que en la actualidad un segmento considerable de la población "comprende que las elecciones no solo se definen en Venezuela" y están conscientes de que la dinámica regional "afecta la construcción de una alternativa política".

Ernesto J. Navarro