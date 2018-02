AUDIO: Filtran supuesta conspiración del jefe del Legislativo de Ecuador contra el fiscal general

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, José Serrano, ha admitido la veracidad de un audio difundido el lunes por la Fiscalía General del Estado en el que se escucha el diálogo que Serrano mantiene con el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia, sobre cómo sacar de su cargo al fiscal general de Ecuador, Carlos Baca Mancheno, "antes de que se termine el año".

"No estoy ni negando ni desconociendo que esa conversación se pudo haber dado hace varios meses [...] El año pasado se dio esa conversación", ha afirmado Serrano citado por El Comercio. No obstante, ha indicado que se trata de una práctica corriente para obtener información en casos de corrupción. El jefe del Legislativo ha solicitado judicializar esa prueba, ya que cree que ha sido expuesta para desacreditarle.

En cuanto al audio revelado, el fiscal general indicó que al país debería preocuparle que exista un legislador que hace "acuerdos" con un prófugo de la justicia para "forjar documentos contra el fiscal Carlos Baca Mancheno". Según Baca, la grabación pudo haberse hecho recientemente, incluso este mismo año, aunque Serrano aseveró que podría haberse realizado el año pasado y en otro contexto.

Grabación

En la grabación se puede escuchar una voz parecida a la de Serrano que dice: "Baca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo". La misma voz continúa: "Definitivamente tenemos que bajarle [al fiscal], no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año".