EE.UU. aprueba la venta de misiles antitanque a Ucrania por valor de 47 millones de dólares

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado la venta de misiles antitanque por valor de 47 millones de dólares a Ucrania, informan medios locales. Se trata de los misiles Javelin, conocidos como 'asesinos de tanques'.

Si el Congreso aprueba esta iniciativa se materializaría la venta a Ucrania de 210 misiles y 37 unidades de mando, informa Defense News citando fuentes del Pentágono.

"El sistema Javelin ayudará a Ucrania a desarrollar su capacidad de defensa a largo plazo para defender su soberanía e integridad territorial a fin de cumplir con sus requisitos de defensa nacional", reza un comunicado del Pentágono. La declaración del brazo militar de EE.UU. afirma que esta venta no alteraría el equilibrio militar en la región.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de 2018 aprobó un aumento de la ayuda militar de Washington a Kiev, que incluye armas letales. Hasta ahora, EE.UU. ha asistido a las Fuerzas Armadas ucranianas proporcionándoles logística, inteligencia, capacitación y otros tipos de apoyo.

El Gobierno ruso ha desaconsejado repetidamente a sus socios occidentales proporcionar este armamento a Kiev. El Kremlin advirtió que los envíos podrían reanudar un conflicto a gran escala en el este de Ucrania, que durante los últimos meses ha podido ser contenido gracias a una serie de acuerdos de cese del fuego.

Los antecedentes

Washington ya ha enviado varios equipos militares "no letales" por un monto aún mayor: 750 millones de dólares. El secretario de Defensa James Mattis, cuyas declaraciones recogió The New York Times, indicó esta cifra durante su visita a Kiev el pasado agosto. Mattis destacó entre el material enviado las corazas corporales, los anteojos de visión nocturna, todoterrenos Humvee, radios y radares.

Según la información publicada en los medios de EE.UU., también han sido enviados a Ucrania algunos lanzamisiles portátiles y rifles Barrett, con un alcance de dos kilómetros. Un portavoz de la empresa privada estadounidense AirTronic USA aseguró en declaraciones a la emisora The Voice of America que el Departamento de Estado estaba "controlando estrechamente los suministros".