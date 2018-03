Una persona se suicida en las inmediaciones de la Casa Blanca

Un hombre no identificado se ha suicidado de un disparo cerca de la Casa Blanca este sábado, informa Associated Press. No se han reportado más heridos.

La Policía tuvo que cerrar el tráfico peatonal y vehicular en las calles cercanas a la residencia presidencial estadounidense.

El presidente Donald Trump no se encontraba en la Casa Blanca en el momento del suceso.

De momento se desconocen las circunstancias en que el individuo se autoinfligió la herida de bala.