Israel responderá si Irán sigue agravando la situación en la frontera siria

Según comentó este lunes el subdirector general del Ministerio de Exteriores de Israel, Alexander Ben-Zvi, el país no está interesado en una escalada del conflicto en Siria, pero responderá si Irán sigue contribuyendo a agravar la situación en la frontera con el país árabe.

Asimismo, el alto cargo israelí enfatizó que "el principal interés de Israel" es "la garantía de seguridad para nuestro estado", lo que –puntualizó– se aplica tanto a Sira, como a la cuestión palestina y a otros asuntos.

"Si no existe ninguna agresión contra Israel, no estamos interesados en combatir. No nos interesa el territorio sirio. Lo más importante es que todo esté tranquilo allí. Y así fue, de hecho. Hasta 2014 la frontera israelí con Siria era la más tranquila. Queremos volver a este estado. No teníamos un acuerdo de paz, pero la frontera estaba tranquila, y eso es lo más importante", declaró Ben-Zvi a Ria Novosti.

El pasado 10 de febrero, en respuesta a una invasión de un avión no tripulado, identificado como iraní, la Fuerza Aérea de Israel atacó una base aérea siria cerca de la ciudad de Palmira y, tras perder un caza en el ataque, bombardeó una docena de objetivos en la región de Damasco, incluidas baterías antiaéreas y objetos "de la presencia militar iraní" en el país vecino.