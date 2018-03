La forma insólita en la que EE.UU. gasta el dinero asignado para combatir la 'injerencia rusa'

El Departamento de Estado de EE.UU. no ha gastado ni un dólar del dinero asignado por el Congreso para combatir lo que Washington denomina la "injerencia" y "propaganda" rusa, informa The New York Times.

En dos años fiscales, desde 2016, el Departamento recibió 120 millones de dólares para este fin. Sin embargo, el Centro Global de Colaboración (Global Engagement Center, en inglés), creado en el tramo final de la presidencia de Obama para combatir la propaganda extremista y yihadista, y que también debía ocuparse de la 'injerencia rusa', nunca vio este dinero.

Además, ninguno de los 23 analistas del Centro sabe ruso, si bien una de las posibles tareas del Centro sería crear una red de "proyectos anti-propagandísticos" en varios países del mundo.

Según expertos entrevistados por The New York Times, la situación derivada de "la incertidumbre de la financiación" del Centro refleja la falta de interés entre los representantes de la Administración Trump de luchar contra la 'propaganda' rusa.

Las autoridades estadounidenses sospechan que Rusia intervino en las últimas elecciones presidenciales en EE.UU. En febrero un jurado federal de EE.UU. acusó a 13 ciudadanos y tres entidades rusas de interferir en las elecciones y en los procesos políticos en el país norteamericano que, supuestamente, habrían contribuido a que Trump se convirtiera en el sucesor de Obama tras derrotar a Hillary Clinton en las urnas.

En una reciente entrevista con el canal de noticias estadounidense NBC, el presidente ruso, Vladímir Putin, remarcó que Washington debe entregarle a Moscú "una demanda oficial" que confirme la supuesta injerencia, y no lanzar acusaciones "a través de la prensa o mediante gritos en el Congreso de Estados Unidos".