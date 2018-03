Se le 'chispoteó': Trump afirma que habló con Corea del Norte cuando en realidad era Corea del Sur

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sostuvo el sábado pasado en una cena anual con periodistas celebrada en Washington, que había tenido una conversación con representantes de Corea del Norte, quienes lo habían llamado el 1 de marzo.

"Ellos, por cierto, llamaron hace un par de días y dijeron: 'Nos gustaría hablar'. Y yo dije: 'Nosotros también lo haríamos", contó Trump, y añadió que les espetó: "Tienen que eliminar el armamento nuclear", citó Quartz.

Sin embargo, con quien realmente habló Trump fue con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, reseñó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, que publicó una fotografía del momento de la conversación.

En esa llamada, el presidente surcoreano le afirmó a su homólogo estadounidense que enviaría a un enviado especial a Pionyang para corresponder a la visita a Seúl de Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Según declaró un asesor de alto rango a Yonhap, Moon y Trump reafirmaron su postura de que cualquier conversación con Pionyang debe tener como objetivo una desnuclearización verificable.

Es posible que Trump se haya confundido entre las tantas bromas que dijo a los periodistas, en una cena en la que no desestimó la posibilidad de hablar con el líder norcoreano: "No voy a descartar una conversación directa con Kim Jong-un. Respecto al riesgo de tener que tratar con un loco, ese será su problema, no el mío".