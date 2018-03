"EE.UU. está creando las premisas para que haya una guerra nuclear y de misiles"

En una comparecencia pública este miércoles, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha recalcado que con las acciones y cambios que introdujo en su doctrina nuclear Washington está intensificando la tensión para que se produzca un conflicto militar global.

"No está claro por qué Berlín y otras capitales todavía no se han alarmado por la posición sin límites de Washington respecto a la cuestión del uso de armas nucleares, que permite [al Gobierno de EE.UU.], como puede leerse, utilizarlas en emergencias no necesariamente ligadas a escenarios militares", ha afirmado la representante de la Cancillería rusa.

Asimismo, Zajárova ha añadido que "esta asunción de su papel como garante de la seguridad global podría acabar en un ataque nuclear de EE.UU. a todos aquellos a los que [Washington] considere agresores".

"Al reservarse el derecho a un ataque nuclear preventivo, incluido uno con el uso de ojivas nucleares de bajo rendimiento, EE.UU. crea condiciones peligrosas para el surgimiento de una guerra nuclear y de misiles, incluso durante conflictos de baja intensidad; hasta en el caso, piensen, de amenazas informáticas", ha concluido Zajárova.