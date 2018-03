"Si nosotras paramos, el mundo para": Todo sobre la huelga feminista del 8 de Marzo en España

La huelga feminista convocada para este 8 de marzo es una propuesta de las redes feministas españolas para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad y reivindicar que aún no se ha alcanzado la igualdad de derechos de facto, que existe una brecha salarial de género, que siguen siendo las mujeres quienes aportan la mayoría del trabajo no remunerado –como es el cuidado de menores, mayores y personas dependientes, así como el mantenimiento del hogar– y que la sociedad todavía trata a la mitad de su población como ciudadanas de segunda, que tienen que lidiar diariamente con menosprecios, estereotipos, acosos y otras violencias.

La llamada al paro se hace extensiva a 150 países. En España la plataforma feminista convocante tiene registradas 65 convocatorias. En Italia son 43 las ciudades que cuentan con convocatoria para salir a la calle. En Portugal, al menos Lisboa, Porto, Braga y Coimbra, también se han sumado.

👉🏾 #El8DeMarzoYoParo en la huelga feminista:



🤕de cuidados,



🍇de consumo,



🎓educativa y



💼laboral.



✳️ Todas ellas son igual de importantes para demostrar que si nosotras paramos, se para el mundo ✳️ pic.twitter.com/REGLWyWSmr — Madrid 8 de Marzo (@FeminismosMad) 7 de marzo de 2018

El lema de esta convocatoria es: "Si nosotras paramos, el mundo para".

¿Quién convoca?

La huelga ha sido convocada por colectivos feministas, a los que se han sumado los principales sindicatos nacionales, aunque de manera desigual. La Confederación Nacional de Trabajo (CNT) y la Confederación General de Trabajo (CGT) han dado cobertura legal a un paro de 24 horas.

Por su parte, los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han reducido la convocatoria a paros de dos horas en cada turno de trabajo: de 11.30 a 13.30 horas (local) en el turno de mañana, de 16.00 a 18.00 horas (local) en el turno de tarde y las dos primeras horas del turno de noche.

El Manifiesto

Los colectivos feministas convocantes han hecho público un manifiesto con el llamamiento a la huelga: "La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. Hoy, 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos llamadas a la huelga feminista".

En él señalan las discriminaciones y agresiones que sufren las mujeres: "¡Basta! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones"; "¡Basta! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas"; "¡Basta! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales".

Además defiende la huelga de cuidados: "Damos visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o como economía sumergida". También llaman a la huelga laboral para visibilizar que no aceptan "estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo".

Por otro lado, exigen el fin de las "pensiones de miseria" y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado sea reconocido en el cálculo de las pensiones.

Asimismo, la huelga de consumo pretende reclamar que "nuestros cuerpos no son mercadería ni objeto" y exigen ser protagonistas de "nuestras vidas, nuestra salud y nuestros cuerpos, sin ningún tipo de presión estética".

¿Es una huelga general o solo de mujeres?

La convocatoria de la huelga es para ambos sexos, pues lo contrario es ilegal por discriminatorio. Tanto mujeres como hombres pueden este 8 de marzo ejercer su derecho a la huelga.

Así amanece nuestra puerta hoy! pic.twitter.com/nodxnaTSJW — AHIGE MADRID (@AHIGEMADRID) 22 de febrero de 2018

Sin embargo, el llamamiento de los colectivos feministas convocantes es a que las mujeres hagan huelga y que los hombres faciliten que sus compañeras puedan hacerla. ¿De qué manera? Pues ocupándose de todas las tareas de cuidado de niños, mayores y dependientes, de las labores domésticas y, si después de todo ello, les queda tiempo, acudiendo a las diversas manifestaciones y actos convocados durante la tarde.

Así, la huelga laboral está destinada a todos los trabajadores y trabajadoras asalariados. Aquellos que sean autónomos, por su parte, no están cubiertos por este derecho, pues se les considera empresarios y en caso de no trabajar este día, se trataría de un cierre patronal.

¿Qué pueden hacer los hombres que quieran apoyar el movimiento?

Aunque los hombres también tienen derecho a secundar la jornada, lo que los colectivos convocantes les piden es que faciliten que las mujeres puedan llevar a cabo la huelga laboral, de cuidados y de consumo. La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género ha publicado una serie de medidas que proponen a los hombres que quieran secundar el llamamiento:

Si eres padre , encárgate de tus hijas e hijos.

, encárgate de tus hijas e hijos. Si eres amigo , ofrécete de niñero.

, ofrécete de niñero. Si eres compañero de trabajo , facilita que tus compañeras vayan a la huelga.

, facilita que tus compañeras vayan a la huelga. Si eres empresario , no descuentes el día ni tomes represalias.

, no descuentes el día ni tomes represalias. Si eres estudiante , acompaña a tus compañeras en la huelga o facilítales los apuntes del día.

, acompaña a tus compañeras en la huelga o facilítales los apuntes del día. Si eres profesor , no pases lista.

, no pases lista. Si en tu familia hay una persona dependiente y es una mujer quien la cuida, mañana es un buen día para que empieces tú.

y es una mujer quien la cuida, mañana es un buen día para que empieces tú. Si vives con una mujer , asume las tareas domésticas y repártelas equitativamente durante todo el año.

, asume las tareas domésticas y repártelas equitativamente durante todo el año. Si tienes una relación afectiva con una mujer , facilita que pueda participar en la huelga.

, facilita que pueda participar en la huelga. Si trabajas en un medio de comunicación , difunde la convocatoria y las acciones.

, difunde la convocatoria y las acciones. Si vas a una manifestación o concentración, escucha, no te pongas delante, no des órdenes, ni lideres las actividades, simplemente acompaña.

¿Solo huelga de trabajo?

No, no solo es una huelga de trabajo. El llamamiento es a la huelga de trabajo, de cuidados, de consumo y estudiantil. Se anima a las mujeres a que durante esta jornada no realicen ningún tipo de trabajo relacionado con los cuidados de familiares o dependientes o con las labores de cuidado de la casa que no son remunerados. Igualmente se pide que no se consuma, más allá de lo imprescindible, y que tampoco se acuda a los centros educativos.

Será una semana histórica. #FelizLunes

¡Todas y todos a la #HuelgaFeminista8M y a las movilizaciones! ¡Que el clamor de la lucha feminista recorra el mundo!



♀️¡Comparte el cartel y acude a las citas de tu ciudad! #8MALaHuelgahttps://t.co/4TfujwEJwmpic.twitter.com/u9UjBdK0Ap — Libres y Combativas ♀ #HuelgaFeminista8M (@LibrsyCombativs) 5 de marzo de 2018

Para visibilizar la huelga de cuidados se ha propuesto a todas las mujeres que la secunden que cuelguen un delantal en su balcón o ventana.

¿Cuáles son las consecuencias económicas?

Durante la jornada de huelga se interrumpe el contrato laboral, es decir, el trabajador no presta sus servicios a la empresa y la empresa no le remunera el salario de ese día (ni la parte proporcional de las pagas extraordinarias), ni cotiza a la seguridad social por el tiempo que dure la huelga.

En el caso de los paros parciales de dos horas, la cantidad de sueldo que no se retribuirá será proporcional al tiempo parado, aunque permanecerá dado de alta en la Seguridad Social durante toda la jornada.

¿Hay que avisar?

No es necesario avisar a la empresa de si se tiene intención de hacer o no hacer huelga. Aunque la empresa sí puede preguntar para poder organizar el trabajo, los trabajadores no están obligados a contestar sus requerimientos.

¿Qué puede hacer la empresa? ¿Hay servicios mínimos?

La empresa solo puede organizar el trabajo en función del personal que acuda voluntariamente a trabajar y no secunde la huelga. Además, no puede sustituir a los trabajadores en huelga por otros trabajadores, pues es ilegal.

Trabajadoras de RTVE denuncian que la dirección boicotea la huelga del 8M castigando a las mujeres con servicios mínimos https://t.co/jpn98dLOgl — Ignacio Escolar (@iescolar) 7 de marzo de 2018

Los servicios públicos, como la educación, la sanidad o los transportes, están obligados a prestar unos servicios mínimos, que son pactados entre la Administración y los sindicatos. Los trabajadores designados para prestar dichos servicios mínimos no tendrán derecho a hacer huelga.

¿Y los estudiantes?

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general estudiantil contra la violencia machista. Además, la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) apoya los paros en los centros educativos.

Los alumnos a partir de 15 años (3º de la Educación Secundaria) no necesitan el permiso paterno para participar en la jornada de huelga, los alumnos menores de esa edad, por el contrario, necesitan que sus madres y padres hagan constar expresamente el permiso.

¿Cuándo y dónde manifestarse?

Las manifestaciones y diferentes concentraciones se pueden encontrar en la web de hacialahuelgafeminista.org. Las que se espera que sean las mayoritarias serán en Madrid a las 19 horas (desde Atocha a Plaza de España), en Barcelona a las 18.30 (desde el Paseo de Gracia a Plaza de Catalunya), en Valencia a las 18.30 en los Jardins del Parterre, y en Sevilla a las 19.00 horas (desde la Plaza Nueva a la Alameda).

Algunos apoyos significativos

Las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau respectivamente, han mostrado su apoyo a esta convocatoria y han anunciado que secundarán la huelga.

Asimismo, diversas personalidades en el ámbito del arte y el espectáculo han querido visibilizar su apoyo a la huelga feminista, como la actriz Penélope Cruz y el actor Javier Bardem.

¿Por qué el 8 de marzo?

El 8 de marzo, a pesar de ser un día laboral, es el día Internacional de la Mujer (antes llamado día Internacional de la Mujer Trabajadora), y es el día que los movimientos feministas utilizan para reivindicar la igualdad real entre la mujer y el hombre.

Sus antecedentes se remontan a 1910, cuando en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Así, en 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora,nació en 1910 como resultado de una continua lucha por la emancipación de la mujer en la sociedad. Más de un siglo después las mujeres seguimos tomando las calles para la completa erradicación de la desigualdad de género✊ pic.twitter.com/AumM0A16p7 — C.E.C.R. (@CEstudiantilCR) 28 de febrero de 2018

En España el 8 de marzo de 1910 también supuso un hito para la igualdad, pues se firmó un Real Decreto que posibilitaba el acceso en igualdad de condiciones que el hombre a las mujeres a las Enseñanzas Superiores.

Algunas cifras

Según uno de los sindicatos convocantes del paro de 24 horas, CNT, las mujeres en España representan:

El 73% de los contratos temporales firmados.

de los contratos temporales firmados. El 58% del total de parados.

del total de parados. El 71% del incremento del desempleo.

del incremento del desempleo. Más del doble de la contratación a tiempo parcial.

El 46% de los contratos indefinidos.

de los contratos indefinidos. El 43% de la población activa.

de la población activa. Perciben un 23,25% menos de salario que los hombres: la brecha salarial.

