El yerno de Trump dejó a la embajadora de EE.UU. en México sin reunión con Peña Nieto

Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, se ha reunido en privado este miércoles con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos.

Un alto cargo estadounidense no autorizado a hacer comentarios públicos ha revelado a The New York Times que Kushner, quien también se reunió con el ministro de Exteriores mexicano Luis Videgaray, no invitó a la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, a ninguna de las reuniones.

La semana pasada Jacobson, considerada una de las principales expertas en América Latina en el Departamento de Estado, anunció que dejará su cargo en mayo tras 31 años de servicio para el Gobierno estadounidense.

En relación a las reuniones de Kushner, el catedrático de la Universidad de Columbia (EE.UU.) Christopher Sabatini comentó al periódico que "no es la manera de la que normalmente se dirigen o deberían desarrollar la política exterior".

A su modo de ver, la decisión de enviar al yerno del mandatario estadounidense ―"alguien sin experiencia en las relaciones entre México y EE.UU."― es otro ejemplo de "la desprofesionalización y personalización de la diplomacia que dañará los intereses e influencia de EE.UU. en la región".

Este año, además de Jacobson otros dos diplomáticos estadounidenses con experiencia en América Latina han anunciado su dimisión. Se trata del subsecretario de Estado, Thomas Shannon, y el embajador de EE.UU. en Panamá, John Feeley.