"Algo siniestro les está sucediendo a los hombres en Estados Unidos", advierte Tucker Carlson, conocido periodista y presentador de Fox News, quien acaba de lanzar el programa 'American men are in crisis' ('Los hombres estadounidenses están en crisis'), recoge The Daily Caller.

El programa destaca los serios problemas que sufren los hombres del país, pero que al mismo tiempo son ignorados por los líderes y los medios de comunicación. Así, según el mismo, en momentos en que las autoridades se comprometen a crear más oportunidades para las mujeres, los hombres están teniendo problemas en muchas áreas: el trabajo, la educación e incluso en la salud, destaca la serie al exponer algunas de las características.

En el programa se presentan los siguientes argumentos que muestran que algo no anda bien con los hombres.

Los terribles tiroteos en masa son cometidos por hombres.

El hombre promedio en EE.UU. vive cinco años menos que la mujer promedio, y la primera razón es que los varones son más propensos a la adicción al alcohol, a las drogas, etc. Además, su esperanza de vida más corta se debe también a la tasa de suicidios: según estadísticas, el 77 % de los suicidios en el país son cometidos por hombres.

Otro problema es el encarcelamiento: el 90 % de los reclusos en el país son varones.

Los varones tienen inconvenientes ya desde la escuela: las mujeres se gradúan en mayor porcentaje. Además, las mujeres superan a los hombres en la educación de postgrado, logrando la mayoría de los títulos de doctorado. Las consecuencias de este hecho son duraderas, ya que los hombres con menos educación reciben un salario menor.

Actualmente, en EE.UU. se casan muchos menos hombres jóvenes y son más propensos a vivir con sus padres que con sus cónyuges. Asimismo, las jóvenes solteras casi duplican a los hombres solteros a la hora de comprar sus casas.

La disparidad salarial no siempre resulta estar a favor de los hombres. Las mujeres solteras que rondan los 20 años y que viven en áreas metropolitanas, ganan 8 % más que sus homólogos masculinos.

Las mujeres en promedio tienen una puntuación más alta en las pruebas de coeficiente de inteligencia que los hombres.

Los varones estadounidenses incluso tienen más inconvenientes físicos: el 70 % de los hombres tiene sobrepeso u obesidad, frente al 59 % de las mujeres.

Los hombres se vuelven menos viriles, experimentando una disminución de espermatozoides y testosterona. Y esto no depende de la edad.

El programa concluye afirmando que la idea de que "los hombres son privilegiados" y "las mujeres están oprimidas" es "una visión obsoleta de un EE.UU. que ya no existe". Y el declive de los varones en el país no se debe ignorar, debido a que "cuando los hombres fallan, todos sufrimos".