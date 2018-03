"¿Estás loco?": Así le respondió Trump a Peña Nieto ante una sugerencia sobre el muro

Durante un mitin en Pensilvania en apoyo a un candidato republicano al Congreso, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que rechazó una solicitud por parte del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de anunciar que México no tendrá que pagar por el propuesto muro fronterizo, informa Reuters.

El líder estadounidense reveló algunos detalles de una tensa llamada telefónica que tuvo lugar el mes pasado con su homólogo mexicano. Según varias fuentes, el inquilino de la Casa Blanca insistió sobre la construcción del polémico muro durante la conversación, lo que llevó a Peña Nieto a postergar la que sería la primera visita del líder mexicano a Washington.

Trump sacó el tema cuando la multitud comenzó a cantar 'Build that Wall' ("construye ese muro", en inglés) durante el mitin.

El mandatario calificó a Peña Nieto como un "tipo realmente agradable", que hizo su solicitud respetuosamente. "Él dijo: 'señor presidente, me gustaría que haga una declaración de que México no pagará por el muro'", aseguró Trump. "Yo dije: '¿estás loco? No voy a hacer esa declaración'"

Trump le preguntó al presidente mexicano si era "un factor decisivo" para él. Cuando Peña Nieto le confirmó que sí, Trump asegura haber dicho: "Adiós, adiós. No hay forma de que haga ese trato".

La visita del líder mexicano a Washington aún no se ha reprogramado. El yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, considerado como uno de los promotores del acercamiento diplomático entre EE.UU. y México, viajó a la Ciudad de México la semana pasada para, aparentemente, intentar suavizar las tensiones, recoge el medio.