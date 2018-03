"¿Turquía no es un país de la OTAN?": Erdogan ataca a la Alianza por no apoyar su ofensiva en Siria

El presidente Recep Tayyip Erdogan acusó a la OTAN de no apoyar a Turquía en su operación militar en curso en el distrito sirio de Afrín, al noroeste del país, criticando los "dobles estándares" en la Alianza, informa Hurriyet Daily News.

"Tenemos una frontera de 911 kilómetros [con Siria] y organizaciones terroristas nos están hostigando constantemente desde esta frontera", aseveró Erdogan en la ciudad turca de Mersin antes de una reunión de su Partido de la Justicia y el Desarrollo.

Rama de Olivo

Turquía lanzó la operación Rama de Olivo, una acción transfronteriza masiva, con el objetivo de 'limpiar' la ciudad siria de Afrín de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que Ankara considera como un grupo terrorista y una extensión del prohibido Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco.

"OTAN, ¿dónde estás? Combatimos mucho. OTAN, ¿Turquía no es un país de la OTAN? ¿Dónde estás?", exclamó Erdogan. El mandatario enfatizó que Turquía, miembro de la Alianza desde 1952, envía tropas a las zonas de conflicto cuando se le solicita, dando los ejemplos de Somalia, Afganistán y la región de los Balcanes, pero no recibió el apoyo necesario por parte de la OTAN para su misión en Afrín.

Los miembros de la OTAN no solo no muestran ningún apoyo a la operación Rama de Olivo e incluso se opondrían abiertamente a las acciones de Ankara en Siria, "pero al ver la posición inflexible de Turquía, no encontraron la audacia para hacerlo", recalcó el líder turco.

Fuerzas turcas desplegadas cerca del monte Barsaya, al noreste de Afrín, Siria, el 22 de enero de 2018. / Khalil Ashawi / Reuters

El objetivo de Turquía

"El objetivo de Turquía no es la captura de los territorios de otros Estados, sino solo la eliminación de la amenaza terrorista en la región", subrayó el mandatario turco, prometiendo nuevas operaciones militares en Siria, incluso en las áreas ocupadas por las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos.

A pesar de la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que estableció 30 días de cese de hostilidades en toda Siria, Ankara no detuvo sus acciones militares en Afrín. De acuerdo con la parte turca, el documento no menciona específicamente a Afrín, mientras que la operación de Turquía es "una lucha que se lleva a cabo contra las organizaciones terroristas que atacan la seguridad nacional del país y la unidad de Siria".